特朗普明訪韓國出席APEC峰會冀見金正恩　朝鮮仍未回應會談提議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（10月29日）至周四訪問韓國慶州出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議。在此之前，特朗普曾表示希望藉訪韓與朝鮮領袖金正恩會面，甚至願為與金正恩會晤而延長亞洲行程，但韓媒周二報道，截至周二下午5時，朝鮮仍未對特朗普的提議作出回應。



韓聯社報道，特朗普上周五乘專機開啟亞洲訪問之行，表達在非軍事區與金正恩會晤的意願，周一又再表示，希望與金正恩會面，願意為此延長亞洲行程。

2025年10月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘空軍一號前往日本東京途中，向記者發表講話。（Reuters）

報道指，考慮到朝美領導人會談準備流程，只有朝方在周三前作出回應，朝美領導人會談才能成行。韓國統一部長官鄭東泳周二在國會外交統一委員會的國政監查會上也表示，朝美領導人若要在板門店會晤，朝方至少須在今、明兩天內表明立場。

較早前，朝中社報道，朝鮮外務相崔善姬26日至28日訪問俄羅斯，之後將訪問白羅斯。韓媒報道，美國總統特朗普29日至30日訪問韓國慶州出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議相關活動，若朝美首腦會談舉行，作為金正恩的核心心腹，崔善姬將陪同金正恩出訪，但如今朝方安排崔善姬出訪，這可能意味着朝美首腦會談促成的可能性甚微。