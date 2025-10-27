特朗普：願為金正恩會晤延長亞洲行程

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（10月27日）表示，希望與朝鮮領導人金正恩會面，不排除為此延長亞洲行程的可能性。



特朗普在專機上對記者稱：「我希望與他（金正恩）會晤……如果他願意會晤，我將在韓國。」

他還表示，不排除可能為與金正恩會晤而延長自己行程的可能性。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年10月27日抵達東京羽田機場。（Reuters）

較早前，朝中社報道，朝鮮外務相崔善姬26日至28日訪問俄羅斯，之後將訪問白羅斯。韓媒報道，美國總統特朗普29日至30日訪問韓國慶州出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議相關活動，若朝美首腦會談舉行，作為金正恩的核心心腹，崔善姬將陪同金正恩出訪，但如今朝方安排崔善姬出訪，這可能意味着朝美首腦會談促成的可能性甚微。

美國總統特朗普已表達與朝鮮領導人會面的意願，並希望重啟此前曾促成他們三次會面的面對面外交。這三次會面分別於2018年6月在新加坡舉行，2019年2月在越南河內舉行，2019年6月在朝韓邊境的板門店舉行。

金正恩此前則表示，他願意與特朗普對話，但前提是美國放棄要求朝鮮無核化的主張。同時，金正恩強調，他對現任美國總統有着「美好記憶」。