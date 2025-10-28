完全我個人觀點：南海，感覺成了美軍的噩夢之地。或者，就像一些朋友說的，美國海軍似乎染上了一種「南海魔咒」。



不到南海，一切都還好好的，各種耀武揚威；但一到南海，麻煩就找上了門。

最新一個例子，不到30分鐘時間，在南海的美軍「尼米茲」號（USS Nimitz）航空母艦，一架「海鷹」直升機和一架F/A-18F「超級大黃蜂」戰鬥機先後起飛，聯袂墜毀。萬幸，幾名飛行員都被救了回來。

美國F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥機。（美國海軍官網）

我看到，很多美國媒體都不敢相信自己的眼睛，這是怎麼搞的？居然這麼巧？

天氣不好？似乎也不是。當時是下午3點左右，能見度都還不錯的。

真有點邪門。

正在亞洲訪問的特朗普也很關心，認為這樣連續墜機「非常不尋常」，他披露原因可能是燃料問題。「他們認為這可能是劣質燃料。我們會找出答案的。沒有什麼可隱瞞的……」特朗普這樣說。

2025年10月27日，特朗普在由馬來西亞飛往日本的總統專機上回應傳媒問題。（Reuters）

也就是說，美國先進的戰機，居然用上了劣質的油料，最後掉在了南海，感覺荒唐得讓人難以相信。

要知道，一架「超級大黃蜂」，就是6000萬美元，相當於4億多人民幣，這還不算「海鷹」直升機的損失。

家底再厚的地主家，也經不起這樣摔啊。

美軍一架MH-60S「海鷹」直升機2019年5月10日從林肯號航空母艦起飛。（Getty Images）

但在南海，美軍還真不是第一次了。

記得三年前，美軍「卡爾文森」號（USS Carl Vinson）航母駛入南海，一架F-35C艦載機，在航母降落時沒能停住，直接掉到南海里面了。

飛行員僥倖彈射逃生，7名甲板上的士兵受傷。

這還算是好的。

2017年3月28日，美國「菲茲傑拉德」號（USS Fitzgerald）導彈驅逐艦，進入南海所謂「維護航行自由」；6月17日，剛離開南海的該艦，在日本與一艘菲律賓貨輪相撞，7名美國海軍士兵喪生，3人受傷。

這艘宙斯盾美國軍艦，最後維修花了至少5億多美元。

2017年7月2日，美軍「史塔森」號（USS Stethem）驅逐艦，闖入我中建島12海里主權範圍；8月1日，該艦發現一名水兵在南海神奇失蹤了。美軍進行了拉網式搜索，中國軍艦也進行了人道主義幫助，但到現在，活未見人、死未見屍。

2010年12月7日，美國海軍斯塔森號導彈驅逐艦 (USS Stethem, DDG 63) 正在前赴與日本海上自衛隊的聯合演習。（(U.S. Navy photo）

2017年8月10日，美軍「麥凱恩」號（USS John S. McCain）導彈驅逐艦，闖入我美濟礁12海里主權範圍；8月21日，該艦在新加坡附近海域撞上了一艘利比里亞郵輪。「麥凱恩」號被撞出一大洞，10名美軍水兵死亡，5人受傷。

2021年10月2日，美國「康涅狄格」號（USS Connecticut (SSN-22)）攻擊核潛艇，在南海潛行時與一不明物體相撞，11名水手受傷。核潛艇遭遇嚴重損傷，不得不浮航回關島。考慮到沒幾億美元修不好，這艘核潛艇最後好像直接報廢了。

有意思吧。美國軍艦來南海次數越多，似乎自身悲劇就越多。這彷彿印證了一句古老的東方智慧：善水者溺於水，善戰者歿於兵。

為什麼？我看到，對最新的聯袂墜機事件，很多網友也進行了猜測，感覺疑點重重，不排除各種可能性。簡單歸納一下。

1，緊張說。畢竟這裏是南海，美國飛行員很緊張，一緊張就動作變形，於是，飛機啪啪都掉到了海里。

2，獻祭說。「尼米茲」航母，明年就退役。於是，「尼米茲」帶着對南海深深的眷戀，依依不捨地丟下兩架飛機告別。

3，潛伏說。畢竟留戀嘛，於是主動掉下去兩架飛機，上面可能有永久性監聽設備，有人更貼出了「美軍水下戰機部署圖」。

MH-60 R/S SEAHAWK海鷹直升機（左）。（梁鵬威攝）

4，坐灘說。可能是學菲律賓想坐灘，但又沒有把握，於是掉下兩架飛機，試試水深還是水淺。

5，恐嚇說。美軍很硬核，動不動就先自捅兩刀，就問你怕不怕。

6，工資說。美國政府最近一直關門，美軍工資都拿不到，卻還被要求加班熬夜，個別美軍實在氣不過，神不知鬼不覺私下搞破壞，目的是儘快發薪水。

7，南海神話說。美國人也不想一想，南海是哪個神靈住的地方，敢跑這兒來撒野……

2025年1月17日開始，菲律賓和美國在南海展開一連兩日的海上聯合軍演。圖為菲律賓軍方派出的安東尼奧·盧納號護衛艦（FF-151）。（X/ @TeamAFP）

反正，美國人不說具體原因，全世界都在猜。但現在最緊要的問題，是怎麼打撈出這兩架美軍飛機。畢竟，這裏是南海，水還挺深的。如果不趕緊撈起來，萬一被東方大國撈起來怎麼辦？

我記得當年F-35C掉入南海後，當時美國媒體就擔心，「如果這架飛機落入東方大國或俄羅斯之手，多項先進技術可能會被收集和利用」。

CNN當時一篇文章的標題就是：在東方大國出手前，美國海軍希望將墜海戰機打撈上來。

所以，10月27日，當外國記者詢問中國外交部，怎麼看最近兩艘美軍戰機30分鐘內接連掉入南海時，外交部發言人郭嘉昆說了兩句話。

第一句，「如果美方提出，中方願意從人道主義的角度出發，向美方提供必要的協助。」

第二句，「需要強調的是，美方有關軍機是在南海開展軍事演練時墜毀的，美方頻繁派遣軍艦軍機到南海炫耀武力，是引發海上安全問題、破壞地區和平穩定的根源。」

據影片指，2023年8月19日，美軍「約翰遜」號驅逐艦抵近滋擾位南海海域正常訓練的中國海軍海上艦艇編隊，期間，英艦多次採取大角度轉向、急加減速、橫穿中方艦艏等挑釁動作，並危險接近中國海軍艦艇。（影片截圖）

什麼意思？

1，美國你這是自作自受，炫耀武力，你看反而打了你自己臉。

2，中國很大度，從人道主義角度出發，我們可以幫忙你打撈。

環顧全球，不能說美國就沒有打撈能力，但能力最強的，肯定還是中國。而且，打撈需要時間，美國打撈設備趕到南海，需要一兩個星期，到打撈出水，可能需要幾個星期甚至幾個月。為了「保護」這兩艘戰機，估計美國軍艦隻能守在這個地方，反覆轉圈。

最後，還是要說一下，美軍頻繁在南海墜機、出事故，真是「南海魔咒」嗎？很多朋友說是，但我真不知道，必須要說的是，我們是唯物主義者，自然也不會說這是什麼風水。但美軍，你還是自己好好反思反思吧。

但有朋友就打趣，這就是美國在南海炫耀武力的損失：2艘阿利-伯克級驅逐艦、1艘海狼級攻擊型核潛艇、1架F-35C、18死8傷（數據還有待繼續更新），現在又是1架「海鷹」直升機和1架「超級大黃蜂」……

沒有人向美軍開過一槍，美軍也沒對外開過一槍！

