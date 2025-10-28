民調：英國工黨支持率跌至17%創紀錄　施紀賢面臨日益嚴峻挑戰

據輿觀（YouGov）最新民調顯示，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施紀賢）領導的工黨支持率跌至有記錄以來最低，凸顯工黨作為左翼政黨，正面臨來自綠黨崛起的日益嚴峻挑戰。



彭博社報道，這項於星期二（10月28日）公布的調查指出，若明日舉行大選，僅有17%的受訪者表示會投票給工黨。法拉奇（Nigel Farage）領導的右翼政黨改革黨（Reform UK）以27%的支持率居首；綠黨錄得16%，創下輿觀自2001年建立數據系列以來的最高紀錄。保守黨與工黨同為17%，自民黨為15%。

圖為2025年9月30日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在工黨年會發表主題演講。（Reuters）

至少有五個政黨的支持率達到或超過15%，這次調查突顯了英國政治版圖日益碎片化的趨勢。儘管施紀賢最遲可在2029年年中前才舉行下屆大選，但工黨正面臨四面楚歌的壓力。因為明年5月即將舉行的地方選舉，已被黨內一些人視為關係到施紀賢領導地位的「生死之戰」。

自改革黨在今年5月地方選舉中佔據主導後，施紀賢曾試圖通過在移民議題上的強硬表態，削弱該民粹政黨的威脅。然而，在扎克·波蘭斯基（Zack Polanski）帶領下，綠黨以「向富人加稅」的清晰主張和行之有效的社交媒體策略，成為左翼對法拉奇「民粹回應」的有力挑戰者，這表明工黨同樣面臨選票流向左翼的風險。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

