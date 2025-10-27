英國擬放寬人才簽證申請　擴至全球百大院校　香港多家大學或受惠

英國政府10月14日對有關移民政策推出多項新規，包括擬議對高潛力人才簽證（High Potential Individual，HPI）申請人要求的限制，擴大至全球前100間大學的畢業生，以吸納高學歷人才留英發展。倘若實施，相較此前香港將有更多大學符合新規。



根據英國政府公告，新規除將申請限制放寬外，還擬定每年最多8000人的名額限制，預料實施後通過新規的來英人數將從2000人增至4000人。

申請者必須在過去五年內獲得合資格大學所頒發的學位，排名以申請人畢業時該大學的排名為準。而獲批HPI簽證的人員可合法在英國定居兩年，如果擁有博士學位或博士同等學歷，則可合法居英三年，並且毋須僱主擔保或工作邀請就可赴英。此外，HPI簽證一經獲批不可申請延長期限，但可以在到期前轉換為其他簽證。

香港科技大學（科大）在最新發布的《QS世界大學排名2026》中表現亮麗，躍升三位至全球第44位，穩居全球排名五十強之列，再次彰顯科大在學術卓越、創新研究及國際化教育領域在全球的領先地位。

目前全球有約40間院校的畢業生合資格申請HPI簽證，包括美國的哈佛、麻省理工，香港大學及香港中文大學也名列其中。如果實施新規，將那些合資格申請簽證的畢業生的母校範圍擴大至前100間後，意味香港科技大學、香港理工大學以及香港城市大學的畢業生亦有望合資格申請。

此外，英國內政部也宣布，明年起提高包括HPI簽證在內三類簽證的英語水平要求，申請人須證明他們的英語達到A-level水平，亦即是B2水平。