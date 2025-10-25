美國打擊加勒比海疑似運毒船釀6死　再向當地派遣航母打擊群

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）周五（10月24日）宣布，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）指示美軍晚上在加勒比海對一艘「運毒船」進行了打擊，造成6名男子死亡。隨後，國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）宣布，赫格塞思已指示「福特」號航母（USS Gerald R. Ford）打擊群前往該海域，打擊毒品活動。



▼美軍打擊加勒比海「運毒船」 6人死亡

赫格塞思在社交平台X（舊稱Twitter）表示：「這次攻擊發生在國際水域，也是我們第一次在夜間進行的攻擊。船上6名男性毒品恐怖分子都被擊斃，沒有美軍受傷。」

自特朗普政府9月宣布，在海上打擊運毒船以來，這是第10次類似攻擊。

他還警告在北半球走私毒品的「毒品恐怖分子」，稱美國會像對待基地組織（al-Qaeda，又譯阿爾蓋達）一樣對待對方：「無論白天黑夜，我們會繪製你們的網路地圖，追蹤你們的人、追捕你們、殺死你們。」

▼五角大樓派遣航母打擊群

帕內爾較晚時間發表聲明，稱為響應特朗普的命令，瓦解跨國犯罪組織、打擊毒品恐怖主義以保衛國土，赫格塞思已指示「福特」號航母打擊群及其艦載機聯隊，進駐美國南方司令部責任區。

他表示：「這些部隊將增強和擴大現有打擊毒品販運、削弱和瓦解跨國犯罪組織的能力。」