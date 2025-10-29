美FCC以國安為由　加強對中國電信設備限制　擴大至先前獲批產品

美國聯邦通訊委員會（FCC）10月29日以國家安全風險為由，投票阻止含有該機構「涵蓋名單」上中國公司零部件的設備獲得新批准，並允許在某些情況下禁止先前批准的設備進入美國市場。



路透社報道，FCC先前已將華為、中興通訊、中國移動和中國電信等公司列入該名單，以禁止該組織授權進口或銷售這些公司的新設備。

海康威視反對將限制擴大到先前批准的型號，認為FCC超越了其權限：「該命令並非基於任何針對特定產品的證據，這將對依賴安全、合規且已獲得授權的安全系統的美國社區和小型企業造成不必要的傷害。」

FCC主席卡爾（Brendan Carr）表示：「這些漏洞可能會被不法分子利用，威脅我們網路安全，美國的外國對手一直在尋找利用我們系統漏洞的方法。」

2025年9月9日，美國華盛頓，聯邦通訊委員會 (FCC) 主席卡爾（Brendan Carr）出席由美國商會舉行的2025 年全球航空峰會上發表講話。（Reuters）

他本月曾聲稱，作為FCC打擊行動的一部分，美國主要線上零售網站已下架了數百萬件被禁中國電子產品。這些商品均在「涵蓋名單」上或未經FCC授權，例如華為、海康威視、中興通訊和大華科技等公司生產的保安鏡頭及智能手錶。

該機構15日以國安為由，撤銷香港電訊（HKT）在美國營運的授權。