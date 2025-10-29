土耳其發現稀土蘊藏將尋求外國合作 冀成全球五大稀土生產國
撰文：羅保熙
日經亞洲10月28日報道，土耳其西北部發現可能蘊藏大量稀土，土耳其政府已提出要求認證的申請，並尋求外國技術合作伙伴，共同開採約1,250萬噸稀土儲量。
土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）本月中表示，土耳其西北部城市埃斯基謝希爾（Eskişehir）可能蘊含1250萬公噸稀土，土耳其政府已向澳洲礦石儲量聯合委員會（JORC）申請認證這項發現，並尋求外國技術合作伙伴。
根據美國地質調查局的數據，假如這項發現獲證實，土耳其將成為繼中國和巴西後，全球稀土蘊藏量第三大國家。埃爾多安表示，土耳其的目標是躋身全球五大稀土生產國之列。
土耳其仍未正式公布發現的稀土成份，但表示已檢測到10種稀土礦物，包括氧化鈰、氧化鑭、氧化釹、氧化镨和釷等。
土耳其能源與自然資源部長拜拉克塔（Alparslan Bayraktar）表示，土耳其正與中國、美國、歐洲、加拿大和澳洲進行談判，以尋找合適的技術供應商，從而提升該計畫稀土元素的增值生產。但他強調，土方只有在合作夥伴同意土耳其提出的關於知識轉移和本地生產的條件的情況下，才會歡迎外國參與。
