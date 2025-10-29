APEC慶州峰會晚宴主打韓牛鮑魚　邀請黑白大廚Edward Lee掌勺

2025亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC）即將於10月31日在韓國慶州登場。此次會議晚宴將以站立式招待為主，主打韓國特色美食，包括慶州韓牛和東海鮑魚等；晚宴還提供清真和素食菜單，以及來自慶州的獲獎葡萄酒，並特別邀請「黑白大廚」韓裔美籍名廚Edward Lee負責掌廚。據報道，慶州特產「千年韓牛」將會端上桌。



APEC領袖峰會在即，各國領袖陸續抵達，當地安全措施已升至最高等級。為確保習近平與特朗普等重要領導人的安全，下榻飯店均已加裝防彈玻璃並實施嚴格管制。

是次的峰會晚宴也相當講究，冀展現韓國作為東道主的熱情與用心。Edward Lee認為，當政治領袖與CEO齊聚一堂時，重要的是一同享受美食，他常說「當人們正享用佳餚時，就不會去爭論爭吵」。

2025年10月22日，在韓國首爾的一個火車站，大型電子顯示器上播放著宣傳2025年在慶州舉行的亞太經合組織領導人峰會（APEC）的廣告。 （Reuters）

有韓媒報道，泡菜、拉麵、炸雞等各種K食品將悉數在APEC晚宴上登場。例如，CJ第壹製糖向參會者住宿地和媒體中心提供必品閣杯飯、炒年糕、紫菜快餐等；農心贊助與《K-POP獵魔女團》合作的新拉麵1萬包，並運營展位；校村F&B在每個會場提供炸雞產品，青年茶館炒年糕和富昌制果核桃酥也將亮相。