特朗普證實APEC期間不與金正恩會面　惟稱不久將來會同朝方接觸

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月29日抵達韓國，與韓國總統李在明於慶州舉行雙邊會談。特朗普同日證實，因時間問題不會與朝鮮領導人金正恩舉行會面。但特朗普亦在飛往韓國途中透露，會在不久的將來與朝方進行會晤。



綜合外媒報道，特朗普稱，「我非常了解金正恩。我們確實沒能找到合適的時間。」特朗普亦補充說他計劃「化解」朝韓之間的緊張關係。李在明亦證實，未能促成雙方會晤。

特朗普同日在飛往韓國的空軍一號上對傳媒表示，「在某個時候，我們會與朝鮮接觸。我們將在不久的將來與他們會面。」

2025年10月29日，特朗普與李在明於韓國慶州舉行會談（Reuters）

特朗普此前多次表示希望與金正恩重新接觸，但朝方並未對特朗普的提議作出回應。李在明則稱，特朗普希望與金正恩會面的意願，本身就為朝鮮半島營造出一種重要的和平氛圍。

2018年至2019年間，特朗普和金正恩曾三度舉行面對面會談，分別在新加坡、越南和韓朝邊境非軍事區（DMZ）板門店進行，但雙方的核談判最終破裂。金正恩9月則表示，若果美國不尋求朝鮮半島無核化，朝鮮可以恢復與美國的對話。他還稱，如果美國希望和平共處，兩國「沒有理由」迴避對話。