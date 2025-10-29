韓媒：APEC峰會前夕　會場外成反美及反華示威陣地

隨着亞太經合組織（APEC）峰會即將在韓國慶州召開，各與會國家領導人陸續抵達。峰會召開前夕韓國接連發[髮]生反美、反華集會，《朝鮮日報》報稱，舉辦峰會的會場慶州和白國際會議中心似乎正在成為各種組織的抗議陣地。



28日下午，主會場外的道路到處都安裝有金屬屏障，並有警察站崗、警車巡邏。有示威者手舉特朗普肖像，高喊「特朗普政府正在破壞世界貿易秩序！我們將繼續舉行突擊抗議活動」。警方趕到現場後表示該區域是安全區，不能舉行集會。示威者後在與警方交流後離開。

29日，有團體慶州會場外舉行記者會，反對召開APEC，舊慶州站前也有集會抗議特朗普政府征收高額關稅，要求韓國對美投資3500億美元。

2025 年 10 月 29 日，在韓國慶州舉行的APEC峰會前夕，警察與參加反華集會的極右翼抗議者同行。（Reuters）

此外，《中央日報》報道，有保守派政黨宣佈將會在峰會正式召開的首日（31日）在慶州懸掛反華橫幅，控訴「中國黑客入侵中央選舉管理委員會服務器引發選舉舞弊」。《韓日》報道，部分極右翼YouTube網紅也已抵達慶州，高呼「China Out」號。據稱，這些極右人士曾在反對彈劾尹錫悅集會中借「干預選舉疑雲」等煽動反華情緒。

自10月對中國團體遊客實施免簽入境政策以來，韓國反華情緒高漲。首爾市早前有集會人士在反華示威中撕毀中國國旗、毀壞印有習近平肖像的橫幅。前總統尹錫悅所屬的最大在野黨主張該政策助長犯罪及非法滯留，要求立即中止該政策，又把限製中國公民在韓從事醫療、選舉、房地產活動的「防止中國人三大購物法」加入黨綱。

一係列反美、反華活動下，韓國警方部署超過6000警力在慶州及釜山，嚴控集會活動，並密切監控互聯網上煽動性言論和虛假信息的傳播。