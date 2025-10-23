美國政府停擺加劇財政危機 債務首度突破38萬億美元
撰文：張涵語
因國會內兩黨議員對撥款法案爭執不下，美國聯邦政府停擺已進入第三周，大約140萬名被迫休假或返無薪工的聯邦僱員受影響。而在政府停擺之際，美國國民總債務卻首度超過38萬億美元（約295萬億港元）。
哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）報道，政府關閉可能會推升國家債務，原因在於停擺會延遲經濟活動並推遲財政決策，而暫停聯邦計劃後再重新啟動也或會增加成本。
據美國國會預算辦公室的數據，2018年美國歷史上持續時間最長的政府停擺——即長達35天的僵局，給經濟造成了110億美元（約855億港元）的損失。
專注財政政策的無黨派非營利組織彼得森基金會（Peter G. Peterson Foundation）行政總裁彼得森（Michael A. Peterson）在一份聲明中表示，「政府停擺期間債務突破38萬億美元，是立法者未能履行基本財政職責的最新警訊。」
他亦表示，「若感覺債務增長速度前所未有，那是因為事實確實如此。就在兩個月前，我們的債務就超過37萬億美元，而當前的增速是2000年以來的兩倍。」
