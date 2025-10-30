韓正晤沙特王儲　稱願推動中沙全面戰略夥伴關係邁向更高水平

中國國家副主席韓正10月29日，在沙特阿拉伯首都利雅得會見沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammad bin Salman Al Saud, MBS）。韓正表示，中方願同沙方共同落實好兩國領導人達成的重要共識，加強高層交往，在涉及彼此核心利益問題上繼續相互支持，拓展各領域務實合作，擴大人文交流，推動中沙全面戰略夥伴關係向更高水平邁進。



韓正表示，沙特是中國的全面戰略夥伴，中方始終把沙特置於中國外交的重要位置。建交35年來，特別是習近平主席2022年成功訪問沙特以來，中沙關係取得新的積極進展。

2025年10月28日，中國國家副主席韓正在沙特首都利雅得（Riyadh）舉行的第九屆未來投資倡議（FII）峰會首日致詞。（Reuters）

韓正亦稱，中方願同沙方密切多邊協作，在聯合國、二十國集團等多邊平台加強協調，使全球治理朝着更加公正合理的方向發展，推動構建人類命運共同體。

穆罕默德表示，沙中合作建立在互利共贏基礎上，沙方願同中方在經貿、投資、人工智能、可再生能源、礦業等領域深化合作，實現共同發展。沙方同中方在地區和國際問題上立場相近，高度讚賞中方為促成沙特同伊朗和解所作努力，在巴勒斯坦問題上秉持公正立場，期待中方為維護地區和平穩定發揮更大作用。