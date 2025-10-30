荷蘭國會大選登場　民調顯示中間派領先極右政黨

極右勢力在歐洲日益壯大的形勢下，荷蘭國會大選拉開帷幕。10月29日公布的出口民調顯示，中間派政黨D66有望在荷蘭大選中贏得最多選票，擊敗極右翼政黨自由黨（PVV）。若此結果最終確定，D66領導人傑滕（Rob Jetten）將成為荷蘭最年輕、也是首位公開同性戀身份的首相。



綜合外媒報道，出口民調預測，D66將在擁有150個席位的下議院中贏得27個席位，而極右翼領導人維爾德斯（Geert Wilders，又譯懷爾德斯）領導的自由黨將會獲得25席。據悉，民調的誤差幅度最多為3席。

2025年10月29日，荷蘭國會選舉，中間派政黨D66領導人傑滕（Rob Jetten）在首份出口民調結果公布後發表演講。（Reuters）

38歲的D66黨魁傑滕，在過去一個月支持率飆升，他在競選活動中曾承諾將結束維爾德斯主導的政治時代。目前從左翼到右翼的荷蘭主流政黨，均表示不會與主打民族主義、反移民的自由黨組成聯合政府。維爾德斯亦在X平台發文稱，「我們原本希望看到不同的結果。但我們比以往任何時候都更加堅定。」

2025年10月29日，荷蘭國會大選，自由黨（PVV）領導人維爾德斯（Geert Wilders，又譯懷爾德斯）投票後離開。（Reuters）

此次荷蘭大選被視為一場試金石，檢驗極右翼勢力能否在歐洲部分地區擴大影響力，抑或其聲勢已達巔峰。但此次選舉結果可能表明，極右勢力的持久吸引力有限。