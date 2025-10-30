習近平晤特朗普　輿論如何看？路透社：戰術上休戰　根源問題未解

中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月30日早上結束歷時1小時40分鐘的會晤。特朗普大讚若以1到10分來衡量，此次會晤高達12分，又指稀土問題已解決。不過路透社則分析指，這次會晤為戰術上的休戰，並不撤底，有分析師認為，中美領導人峰會更多是戰術性的暫停，而非戰略性的突破。



報道指，這次峰會似乎只是貿易戰中脆弱的休戰，根源問題仍未解決。

路透社又引述多名分析師的看法，馬來亞銀行證券駐新加坡的主經紀商業務交易主管Tareck Horchani表示，「總體而言，中美貿易休戰看起來更像是一次戰術性暫停，而非戰略性突破。技術、供應鏈、稀土等領域的潛在緊張局勢仍未得到解決。」

2025年10月30日，習近平與特朗普在韓國釜山會面（新華社）

香港金利豐證券研究部主管Dickie Wong則指，目前看來，無論是對市場還是對美中談判而言，都難以出現大驚喜。「會談結束後，兩國真的會發表聯合聲明，然後美國會取消對華所有關稅，解除技術限制，中國也會恢復稀土出口嗎？我認為這種可能性微乎其微。」

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在韓國釜山，與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。（Reuters）

肯納格投資銀行駐吉隆坡分析師Muhammad Saifuddin Bin Sapuan亦認為，雖然休戰將有助於穩定全球情緒和貿易預期，從而緩解全球需求和供應鏈的壓力，但中美兩國間的結構性脫鈎將繼續影響長期前景。