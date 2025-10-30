羅浮宮劫案｜警再拘5疑犯　大部分被盜珠寶仍未尋回

法國羅浮宮（Musée du Louvre）10月19日遭賊人在短短7分鐘內偷走總值價值8,800萬歐羅（約7.9億港元）珠寶。巴黎檢察官10月30日表示，又有5名新的嫌疑犯被捕，即累計增至7人被捕，惟大部分被盜珠寶仍尚未找到。



英國《衛報》報道，巴黎檢察官貝庫（Laure Beccuau）周四在接受RTL電台採訪時表示，新的逮捕行動於周三晚間在巴黎及其周邊地區展開。但她稱，這些逮捕行動「並沒有幫助我們找到被盜的珠寶」。

2025年10月26日，法國巴黎羅浮宮（Louvre）博物館外。法國警方此前逮捕了羅浮宮劫案疑犯。（Reuters）

貝庫透露，其中一名新落網男子因被調查人員搜集到DNA而成為目標，其他四名嫌疑犯則「能提供有關盜竊案作案手法的資訊」。

貝庫周三在新聞發布會上表示，此前於周六晚間被捕的兩名男子已承認參與此次盜竊，並將被控最高可判處15年監禁的有組織盜竊罪，以及最高可判處10年監禁的刑事共謀罪。

2025年10月30日，法國巴黎羅浮宮（Louvre）附近，一名保安人員附近巡邏。法國警方日前已逮捕更多與羅浮宮珍寶失竊案有關的嫌疑犯。（Reuters）

一名34歲阿爾及利亞籍疑犯，曾有交通違規前科。警方透過其作案使用的摩托車提取出DNA，確認了他的身份。

另一39歲男子來自巴黎，是一名非法的士司機兼送貨司機，曾因盜竊罪留下前科。警方在羅浮宮被砸碎的展櫃玻璃上，提取了他的DNA。