羅浮宮劫案｜2落網疑犯承認參與盜竊　被盜珠寶仍未尋回

法國羅浮宮（Musée du Louvre）10月19日遭4名賊人在短短7分鐘內偷走總值價值8,800萬歐羅（約7.9億港元）珠寶。巴黎檢察官周三（29日）表示，上周六被捕的兩名疑犯已承認參與了搶劫，目前正被羈押候審。而被盜珠寶尚未找到。



兩名疑犯於上周六被捕，其中一人試圖登上客機，飛往阿爾及利亞未果。

一名34歲阿爾及利亞籍疑犯，曾有交通違規前科。警方透過其作案使用的摩托車提取出DNA，確認了他的身份。

另一39歲男子來自巴黎，是一名非法的士司機兼送貨司機，曾因盜竊罪留下前科。警方在羅浮宮被砸碎的展櫃玻璃上，提取了他的DNA。

2025年10月27日，法國巴黎，圖為一名防暴警察在羅浮宮（Louvre）玻璃金字塔附近巡邏。法國警方此前逮捕了羅浮宮劫案疑犯。（Reuters）

巴黎檢察官貝庫（Laure Beccuau）在記者會上表示，目前沒有證據表明這四名疑犯獲得博物館內部的幫助。

貝庫亦呼籲：「但願這些珠寶能夠被找到，並歸還給羅浮宮博物館和法國，這些珠寶現在已經無法出售，任何購買它們的人都將觸犯處理贓物罪。趁現在歸還還來得及。」