Halloween萬聖節華盛頓居民嘲諷華府　骷髏穿「貝森特愛關稅」T恤

在向來親民主黨的美國首都華盛頓特區，用萬聖節裝飾表達政治意見的傳統由來已久。當地居民在星期五（10月31日）迎來美國總統特朗普二度上台後的首個萬聖節，一些人更是挖空心思發揮創意，要通過萬聖節裝飾和布置宣泄對特朗普政府的不滿。



79歲的布雷斯林（Donna Breslin）在住家前院一口氣布置16個墓碑，通過碑文嘲諷特朗普政策，例如「制約與平衡」（checks and balances）和「正當程序」（due process）諷刺特朗普眾多罔顧程序，試圖顛覆政府、國會與法院互相制衡的美國政治體制。

除了特朗普，衛生部長甘迺迪顯然是另一眾矢之的，有民眾在萬聖節骷髏旁張掛告示牌，上面寫着「疾病部長」（Secretary of Sick），嘲諷他身為衛生部長卻反冠病疫苗的立場，上任以來採取行動限制冠病疫苗的注射、支持各州擴大免注射疫苗，以及撤銷疫苗評估程序等。

2025年10月29日，萬聖節骷髏旁張掛的告示牌寫着「疾病部長」，諷刺衛生部長甘迺迪反疫苗的立場。（路透社）

甘迺迪的一名鄰居還在院子裏頭放置墓碑，上面寫着：「我自己做了研究」（I did my own research），諷刺甘迺迪罔顧科學實證，大肆宣揚自己堅信孩童注射疫苗會危害健康的錯誤觀念，宛如自掘墳墓。

美國衛生與公眾服務部為此發表文告宣稱，甘迺迪並非反對疫苗，而是堅守安全、透明和問責的疫苗政策，確保疫苗的注射和所有醫療程序都符合最高的安全和科學標準。

2025年10月29日，美國衛生部長甘迺迪的鄰居趁着萬聖節揶揄他身為衛生部長卻罔顧科學研究。（路透社）

特朗普的關稅政策未傷人先傷己，當然逃不過華府居民的批判，宣泄對象是代表白宮跟多國談判的財長貝森特。

2025年10月29日，萬聖節骷髏身穿「史考特最愛關稅」（Scottie loves tariffs）的紅色襯衫，藉此宣泄對關稅政策的不滿。史考特指的是美國財長貝森特。 （路透社）

華盛頓居民當中，多達九成是註冊的民主黨黨員。對於他們的萬聖節裝飾，白宮發言人德賽回復媒體詢問說，這些民主黨人的舉動是在「釋放毫無意義的道德信號」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

