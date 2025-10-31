習特會｜特朗普「謙卑」的真情假意

中美釜山會晤結束，氣氛相當不錯。一貫強勢的特朗普竟然如此「熱情洋溢」，把緊張的會晤變成了「老友聚會」。這一次會晤，可謂來之不易。儘管經歷了五輪緊張的經貿磋商，可當面對中國的「極限反制」時，也就是在人們以為中美會「大打出手」的時候，局勢似乎來了個峰迴路轉。



有意思的是，儘管特朗普從一開始就表現得勢在必得，可他在與習近平會晤過程中始終強調「友誼」。會晤結束後，特朗普親自相送，湊近耳語，送至車邊，看着車隊離開。這般熱情謙卑，與他一貫強勢作風大相徑庭。人們都說特朗普一貫表現出強勢的一面，還經常表現出很無理的一面，可這一次不管真情還是假意，能有如此「謙卑」的表現也實屬難得。

實現了與中國會晤之後，特朗普馬上就要啟程回美國了。顯然他的這一次「亞洲之行」的目的，實際上就是為了實現這一次歷史性會晤。

從公開消息看，雙方談得愉快且達成重要共識。從這一系列的表態也能夠看出，這一次會晤，不但氣氛友好，達成了一些重要共識。至少外界可以對此中美關係鬆口氣了。

中美已經經過了5輪貿易談判，這是一場未結束的討價還價的「交易」，既然是交易必須是各取所需，強買強賣是行不通的。五輪談判，很顯然有跌宕起伏，這也證實了特朗普在對華關係問題上也確實給自己劃出了一個「底線」，那就是不能引爆衝突對抗。

特朗普目前最大的難處，是「駕馭」不了美國。可以說，美國的政治國情束縛了他的手腳，也就是他更有後顧之憂。表面上看，特朗普一貫的表現似乎是又臭又硬或頑固不化，實際上他心中有數。打得贏就打，打不贏就不打。

從另一個側面來看，特朗普基本上放棄了他自己提出的印太戰略。東盟峰會也好、亞太會議也罷，都不是他關心的事情。而區域國家也清楚得很。在特朗普離開東南亞後，「中國-東盟自貿區3.0版升級議定」在馬來西亞吉隆玻簽署。在他離開韓國後，中國將與其它亞太國家一道，共同在APEC上商討推動「共建可持續的未來——連接、創新、繁榮」這一主題。

特朗普在東盟雖然簽署了一些相關關稅協定，可這已經是早就談好的事。特朗普親往，也並沒能使東盟國家做出進一步的關稅讓步。雖然特朗普與日本新首相高市達成了不少共識，但在購買俄石油這一重要議題方面日本還是拒絕了。儘管特朗普聲稱與韓國達成了關稅協定，可似乎也不見了下文。而韓國總統李在明似乎更在意於與中國領導人的會晤，並稱這是修復關係的重要時刻。

另外的關鍵的是，烏克蘭局勢走向敏感而關鍵的時刻，也是在俄歐敵意增濃的關鍵時刻，特朗普竟然削減北約東翼的駐軍。很顯然，特朗普這是開始「戰略收縮」了。在這種情況之下，特別是在美俄緊張關係難以化解的時候，特朗普自然不會選擇與中國正面對抗。何況中國目前的實力與影響力也真的是今非昔比了。

短期看，稀土管制是中國大陸的王牌，關稅是美國的王牌。還是各有各的痛點。接下來就是各自努力降低自己痛點的疼痛程度。美國要努力重建稀土供應鏈；中國繼續開拓其他海外市場或強力擴大內需。如果在這個基礎上還能夠繼續讓美國依賴中國的生產，那當然是最優結果。時間有限，開始賽跑。

其實習近平綿裏藏針的告誡了特朗普。習近平專門介紹了今年以來中國經濟和外貿的有關情況：當前中國經濟發展勢頭不錯，今年前三季度增長率達5.2%，對全球的貨物貿易進出口增長4%，接着補充道「這是克服內外困難實現的，來之不易」。最大的外部「困難」來自哪裏呢？答案不言而喻！這一席話的言外之意就是：即便美國瘋狂打壓遏制，中國經濟依然可以「風景這邊獨好」。

習近平還指出，中國經濟是一片大海，規模、韌性、潛力都比較大，我們有信心也有能力應對各種風險挑戰。這句話流露出的，是滿滿的戰略自信與戰略定力。還專門提到了二十屆四中全會，指出全會通過了未來5年的國民經濟和社會發展規劃建議，而且70多年來，中國始終堅持一張藍圖繪到底，一茬接着一茬幹。

之所以介紹五年規劃，就是要讓美國瞭解中國真正的戰略意圖：中國的發展有着自己的目標、內生的邏輯，那就是集中精力辦好自己的事，做更好的自己，讓中國人民過上幸福的生活。美國也就沒有必要「自作多情」。面對單邊主義、保護主義，中國的選擇很明確，那就是堅定不移擴大對外開放。

好消息是，未來一年會相對平穩，各自應付各自的問題。對特朗普來說，對中期選舉會更穩。而時間上看，明年中期選舉在11月3日，推斷的話，為了穩定過關，特朗普大概率還會繼續延期。

經濟相互威懾機制建立起來後，也迎來一段時間的穩定期。但這種穩定不是曾經超級全球化下的互補或如膠似漆，而是擺脫前一階段波動巨大的動盪。第一個考驗是一年，然後是第二年、第三年，直到局部動盪再次出現。關鍵看，各自的王牌是否還有效，或者，有無新的王牌出現。