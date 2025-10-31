日本熊災｜政府促11月制定擊應對方案　或批准警員槍殺熊隻

日本政府10月30日在首相官邸召開首次熊害對策相關閣僚會議。擔任會議主席的內閣官房長官木原稔指示相關部門和機構，在11月中旬前制定一套針對野生熊的緊急應對措施，以應對近期日本各地發生的一系列熊襲擊事件。



綜合日媒報道，木原稔在記者會上表示：「警方將立即採取措施，使用步槍撲殺熊隻，包括配備訓練有素、掌握熊類知識的警員，以及準備必要的設備和物資。」據政府消息人士透露，雖現行法律允許警方使用步槍捕殺野生熊，但目前並無先例。

木原稔還在會上報告稱，本財年與熊相關的死亡人數已達到創紀錄的12人。他說，「熊害造成的損失越來越多樣化、越來越廣泛，這是一個威脅人民安全和保障的嚴峻形勢。」

2025年日本全國熊類襲擊事件頻傳，截至10月已造成10人死亡，創下歷史新高。(網上圖片)

防衛大臣小泉進次郎報告稱，陸上自衛隊10月30日已在秋田駐地進行了包括箱式陷阱運輸在內的訓練。陸上自衛隊人員、縣政府工作人員和獵人共同確認如何設置捕熊陷阱，這些人員也學習了在遇到熊時的應對方案。