日本熊害致10死　獵人老去、民眾掣肘　人熊如何毗鄰而居？

日本環境省10月27日表示，今年4月迄今，全國已有172人遭到野熊襲擊，其中10人身亡，創下歷史新高。專研熊類生態的森林綜合研究所研究員大西尚樹更表示，今年日本熊害的情況「已完全進入新的階段」，「這是不尋常、罕見的案例。」



「熊出沒」雖是日本自然生態的一部份，但為何今年的情況好像較以往特別嚴重？當地的人熊共處是否出現了什麼新的變化，又可有什麼應對的良方？



近年，日本的熊襲擊人類事件越來越頻發。從2023年4月份到2024年4月份，日本共記錄了219宗熊襲擊人的事件，造成6人死亡。這是自2006年開始記錄以來，最嚴重的一次；今年的死亡人數更已超越此一記錄

今年以來，秋田縣、岩手縣、宮城縣，甚至連京都嵐山竹林和東京都住宅區也有人目擊熊蹤。秋田縣知事鈴木健太早前更計畫要親訪防衛大臣小泉，請求自衛隊協助幫忙驅逐野熊，以防止災情擴大。由此可見，日本熊害的情況似乎越來越發失控，已非地方政府可輕易處理好。

2025年日本全國熊類襲擊事件頻傳，截至10月已造成10人死亡，創下歷史新高。(網上圖片)

40年前一度瀕臨滅絕？

日本一直以來都是亞洲黑熊與棕熊的棲息地。但在上世紀80年代，由於過度撲殺和狩獵，日本部分地區的熊一度瀕臨滅絕，如九州南島的熊被宣佈滅絕，最後一隻熊是在1987年被發現的。但近年，黑熊的數量開始激增，有估計稱日本黑熊的數量已達到44,000隻，是2012年的三倍；棕熊的數量則自1990年以來增加了一倍，達到約11,700隻。

日本各地熊棲息地近年也在擴大之中，過去40年當地熊的活動範圍已倍增到超過全國國土面積的60%，部分大城市也經常被目擊到熊出沒。有專家估計，如果不採取任何對策，熊可能會在2050年佔據城市。

這次爆炸式增長，加上日本人口的持續減少，使得人類和熊棲息地之間的界限變得模糊。隨着鄉下城鎮逐漸人煙稀少，越來越自信和饑餓的熊開始冒險進入人口稠密的地區尋找食物和領地。

秋田縣知事鈴木健太早前更計畫要親訪防衛大臣小泉，請求自衛隊協助幫忙驅逐野熊，以防止災情擴大。(FB圖片)

獵人逐漸老去、國民盲目批評……

日本原來的法律規定，禁止在住宅區射殺熊、野豬等野生動物，即便這些動物藏匿於人口眾多的地帶。獵人未經警方許可也不得擅自開槍。此外，日本環境部的官員進一步說明，警方只有在面臨極端緊急狀況時，才有權授權開槍。不過，日本內閣今年已通過修訂版的野生動物保護與管理法規，賦予獵人在人口稠密區域自行判斷並決定是否射殺具有威脅性的熊、野豬等動物的權力。

只可惜，今天的日本傳統執業獵熊人卻極度高齡化，當地的獵人協會成員也大多是70、80多歲的老人；原因是這份工作辛勞卻不賺錢，難以養家糊口，已儼如夕陽行業，沒有多人新人願意入行。業界批評，當地政府將獵人的付出視為理所當然，而沒有投資於長期解決方案。

根據2020年的統計，日本有能力對付野熊入侵的獵人，約有6成年齡在60歲以上，部分居民已經開始擔心，獵人老化或許會降低應付熊害的能力，而且還會引發後繼無人的危機；而訓練新一代獵人，則需要3到5年的時間，恐怕「遠水不能救近火」。

日本過往曾有大量持牌獵人，惟近年卻出現斷崖式下跌，獵人待遇偏低據報是其中一個原因之一。（網絡圖片）

另一個問題是，雖然如今政府已批准可以獵殺闖入市區的熊，惟殺熊又會引起部份民眾的非議。今年7月，北海道一名送報員遭棕熊襲擊死亡，當局隨後獵殺施襲棕熊，惟道廳因此接獲逾200宗電話投訴，認為不應殺熊，可將熊送回山上等。這些投訴中不乏帶有情緒化批評的電話，當中不少更來自縣外。這些胡亂的批評，導致地方政府不敢輕言殺熊，令問題惡化。

設立保護區、批准獵殺，還有什麼？

環顧全球，熊害問題在人類社會並不罕見。例如，羅馬尼亞是歐洲除俄羅斯以外，野生棕熊數量最多的國家，全歐有60%的棕熊棲息於該國境內，熊害為當地帶來不少的挑戰。根據羅馬尼亞環境部統計，該國於過去20年有26人因遇熊而死亡、274人重傷，目前當地持續致力於平衡生態造林、以及教育民眾遇熊時如何自保。

過去，羅馬尼亞地區的熊，經常被捉到馬戲團作表演，「跳舞的熊」（Dancing Bear）曾是中東歐地區常見的表演。馴熊師會將幼熊圈養在家中，透過毆打熊、拔掉熊的牙齒使其攻擊能力下降，再把牠們灌醉和用金屬環穿過熊的鼻子以限制行動，然後再教牠們跳舞等表演，做法極不人道。

直至該國2007年加入歐盟之後，「跳舞的熊」才被禁止，動物園內的熊所受到的不人道對待、惡劣居住環境等不利條件才得到改善。如今，羅馬尼亞的政策逐漸轉向以更人道、更具永續性的方式來處置棕熊棲地。該國現時有給熊的安全避難所——自由熊保護區（Libearty Bear Sanctuary），這是世界上最大的棕熊保護區。

羅馬尼亞當前的政策逐漸轉向以更人道、更具永續性的方式來處置棕熊棲地。(Getty)

今天，自由熊保護區不僅救助無法被放歸大自然的圈養熊，還提供醫療服務，及向公眾提供觀光服務，讓遊客可在郊外觀賞熊。

另一個熊害嚴重的國家斯洛伐克，當地政府近年決定以獵殺的方式來降低棕熊的數量，斯洛伐克總理菲科（Robert Fico）近日宣布針對棕熊的撲殺計劃，認為：「人們不應生活在一個連森林都不敢進入的國家」，內閣並批准射殺該國1300頭棕熊的四份之一，約350隻。

近年，斯洛伐克更有意開放民眾合法購買棕熊肉，當地環境部下屬機構認為可以出售這些獵殺得來的熊肉，並聲稱將這些棕熊直接送往屍體處理設施是一種「浪費」。不過，此舉引發動保人士的批評，認為重點應該放在預防而非撲殺，更不應該將被殺的棕熊加以販售。

說到底，熊害問題在不同的國家有不同的實際情況，不論是獵殺還是設立保護區均需要所在國政府認真思考和應對，其中制定應付的對策以及教育民眾如何處理人熊共處，是當局無法逃避的責任。