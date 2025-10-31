特朗普全面關稅政策遭美參議院否決　共和黨內4人倒戈

美國參議院10月30日以51票贊成、47票反對的結果通過決議，終止美國總統特朗普（Donald Trump）在全球範圍內針對超過100個國家實施的全面關稅政策，當中包括有4名共和黨議員倒戈。這也是部份共和黨人本周第三次與民主黨聯手在關稅議題上向特朗普投下反對票，此前兩次分別是否決針對巴西與加拿大徵收關稅。



上述決議案獲得全部民主黨議員的支持，並有4名共和黨議員倒戈，他們分別是緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）、肯塔基州參議員麥康奈爾（Mitch McConnell）與保羅（Rand Paul），以及參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）。

在參議院否決下，有關決議之後還須進一步經由眾議院表決。但此前眾議院共和黨人已多次阻止推翻關稅的立法行動，故相關決議預計很難在眾議院獲得通過。即便眾議院最終通過，國會仍需三分之二的絕對多數才能推翻總統否決。

維珍尼亞州（Virginia）民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）指出，這次表決雖僅具象徵意義，惟仍有可能對特朗普產生實質影響，他說：「我在特朗普第一任期學到，他其實會對這種事情有所反應。當看到共和黨人開始反對他的政策，即使只是少數，也會讓他印象深刻，甚至改變行為。」