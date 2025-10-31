特朗普恢復核試驗　暴露美國軍事自信喪失和深層安全焦慮

就在與中國國家主席習近平開始韓國釜山會談之前，美國總統特朗普（Donald Trump)發帖說，美國擁有最多的核武器，俄羅斯第二，中國第三且馬上要追上來。還有其它一些國家在搞核武器項目。他在第一任期已經全面翻新了核武器。儘管他不想，但沒有其它選擇，他已經命令美國戰爭部準備在平等的基礎上恢復核試驗。

這是一個非常重大的政策性轉變，打破了這幾十年在美國牽頭下，形成的一系列有關禁止核試驗、核擴散、核裁軍的多邊和雙邊核武管制規則。但是因為近兩天輿論的焦點都在中美會談，人們對特朗普恢復核試驗的關注不夠。其實美國恢復核試驗，才是真正值得長期關注的東西。

我們都知道，核武器是一個恐怖的毀滅性武器。因為其恐怖，很多沒有的國家都想擁有它。已經擁有的國家，又想取得在技術和規模方面相對於其它國家的壓倒性優勢。冷戰時代，美蘇兩個大國拼命發展核武庫，都想佔據壓倒性優勢。後來雙方被這種無休無止的循環性軍備競爭拖得沒辦法，就達成了一些雙邊管控協議。在兩個國家的帶動和很多國家的要求下，聯合國後來也介入進來，帶領各國達成了很多禁止核試驗和核擴散、推動核裁軍的多邊協議或聲明。

中美元首會面前，特朗普發帖宣佈美國恢復核武器試驗。

這些協議或聲明，構成了過去幾十年有關核武管理的國際法體系。一些「違法」的國家，如朝鮮、印度、巴基斯坦、伊朗等，被國際社會長期制裁。尤其伊朗，一直擁核之心不死，總想弄到這種大殺器，前不久還被美國打了一頓，辛辛苦苦幾十年建成的三個核原料生產和研發基地，被美國給炸毀了。

因為這些國際法約束，過去大概三十多年，除了朝鮮、俄羅斯等極少數國家，一般大家很少聽到哪個國家威脅對其它國家使用核武器。核訛詐似乎消失了。尤其五個核大國，都在全球化浪潮中忙於發展發財，普遍遵守了這些國際規則，沒有進行，至少沒有公開進行可檢測的核試驗——根據理論模型在電腦上進行的推演性核試驗是另一回事。

朝鮮和俄羅斯總是威脅使用核武器不難理解。朝鮮國家太小了，經濟也不行，身處半島這個是非之地，又面臨韓國、日本、美國等三大夙敵，要守護金家的祖宗江山，它必須發展核武器，而且還要時時表露出敢用核武器和對方同歸於盡的決心，才能對對方形成震懾效應，才能睡得着覺。

圖為朝鮮2023年3月21日測試新型載核無人潛艇，進行模擬核爆實驗。（朝中社）

俄羅斯自冷戰結束以來，到2022年之前，也很少像冷戰和中蘇對峙時期那樣對其它國家搞核訛詐，動輒威脅使用核武器。因為在這一時期的前期，俄羅斯與西方關係融洽，一直自認為是西方陣營，甚至好幾次提出要加入北約（NATO）。後期，雖然與西方的關係破裂，在幾場小規模擴張性衝突中順風順水，不需要威脅使用核武。

但2022年2月24日爆發的俄烏戰爭暴露了俄羅斯軍事力量的一切短板。俄羅斯的常規軍力實在太弱了，和歐美的軍事科技與武器水平根本不在同一水平，俄軍在前線戰場打得很辛苦。因為戰爭消耗和制裁，經濟也一塌糊塗。國內的反對派幾次躍躍欲試都想搞造反。國際上俄羅斯也陷入空前孤立，用拉夫羅夫本尊的話來說是「一個朋友也沒有」。

那麼在這種情況下，為遏制歐美直接軍事介入帶來的滅頂之災，俄羅斯不得不拉出核武這個看家武器，過幾天威脅一番，過幾天再威脅一番，它是山窮水盡了，沒有辦法。

那麼，美國呢？美國是不是也已經山窮水盡了？覺得自己在常規軍事力量上拼不過中國了，迫不得已，只能把看家武器拿出來給自己壯膽了？

2025年10月22日，俄羅斯莫斯科，俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）透過視像連線視察該國核武部隊在陸、海、空三域進行的戰略核力量演習，以測試其戰備狀態和指揮結構。（Reuters）

從表面上看，似乎還不到那個時候。畢竟美國現在還經常自吹是世界上最強大的軍隊，還擁有11個航母戰鬥群，在軍事科技與武器系統上，還具有明顯可見的相對優勢。

但這只是在表面層面。實際層面呢？實際層面美軍現在到底怎樣，不和一個大國幹一仗，不實戰檢驗一下，誰也不知道。而通過和一個大國幹一仗，來檢驗自己的軍事水平和作戰能力，特朗普才不幹呢。特朗普又不傻。找個大國幹一仗，把自己陷進去，給其它旁觀的大國稱霸機會，他是不會幹的。而且萬一幹敗了，窗戶紙被捅破了，那美國的霸權地位可就徹底完蛋了。

所以特朗普恢復核試驗這個事，看點不僅僅在於恢復核試驗打破了有關禁止核試驗的國際法體系本身，還在於它所反映的大國競爭的深層測問題。反映了美國對自身軍事力量體系已經沒有足夠自信，更反映出面對中國軍事崛起，以特朗普為代表的美國政治精英的安全焦慮。

尤其不久前，中國剛在天安門進行一場空前盛大的閲兵，那些先進到令人眩暈的武器系統，肯定戳到了特朗普那顆敏感好勝的心。要不然，特朗普為什麼早不恢復，晚不恢復，恰好趕在與中國領導人會面前，發貼宣佈恢復核試驗呢？