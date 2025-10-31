薩克斯：全球多極化　美國需學會放下獨尊事實

亞洲國家在未來25年仍有潛力取得顯著的經濟發展，但這需要美國接受它已不是唯一的超級強國，與其他大國在日趨多極化的世界保持克制和相互尊重，不讓地緣政治風險摧毀全球大致和平穩定的局面。



美國知名經濟學者薩克斯（Jeffrey Sachs）周三（10月29日）在新加坡經濟學會主辦的第六屆傑出學者公開演講上，提出上述觀點。他首先指出，亞洲經濟在全球的比重過去30年增加了20個百分點，在2025年達到約50%，與西方發達經濟體的人均收入差距也顯著縮小。這是因為發展中國家有更大空間，以良好經濟治理和提升教育水平，更快速增長並縮小與發達國家之間的差距。

2025年3月27日，哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）在分論壇上發言。（新華社）

放眼2050年，只要世界繼續和平並享有足夠的穩定，薩克斯預計這樣的發展勢頭還能持續，然而這也意味着世界會更加多極化。

他接着話鋒一轉：「多極化對全世界是好消息，但華盛頓卻認為這是壞消息。」

薩克斯說，如今放眼全球，可視為大國者至少有美國、中國、俄羅斯和印度，它們都具備經濟和科技實力，同時也是核武國家，都有機會在戰爭中打敗對方，但美國卻仍執着於自己的超強地位。「美國如今是全球最大的不穩定力量，因為它試圖保持自己實際上已喪失的獨尊地位。」

他認為，烏克蘭戰爭根本原因是美國歷任政府持續推進「北約東擴」的策略，「在多極化的世界，這就是禍源，大國必須保持謹慎、克制，互相尊重，讓彼此留有空間」。

俄烏戰爭：圖為2025年3月11日，莫斯科遭烏克蘭無人機大規模攻擊後，有民居起火。（Reuters）

在亞太地區，薩克斯同樣認為，「美國為台灣提供武器只會擾亂而非保衛台灣，美國應當傳達信息，要台灣和中國大陸和平解決兩岸問題」。

他警惕：「地緣政治是首要風險，我們處於核武時代，可打太空戰、網絡戰和核戰，離生化戰爭可能也不遠。」

薩克斯：科技可讓平凡人面對存亡挑戰

薩克斯是美國哥倫比亞大學教授兼可持續發展中心主任。他在演講中點出，亞洲國家未來25年的經濟發展還面對一系列環境挑戰，包括氣候變化、生態危機和龐大的污染問題。

他認為，東盟應當由各國政府主導，加速邁向風力、太陽能、水力及核能等零排放能源，「這將使東盟掌握很大競爭優勢，因為企業需要綠色能源來履行它們的責任」。

薩克斯也痛批特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府是基於美國石油業的利益而退出巴黎氣候協定，把引領能源轉型的契機拱手讓給中國。

中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）的會談10月30日早上在韓國釜山登場（Reuters）

薩克斯還提醒，尖端科技如人工智能的發展一日千里，可對社會、政治和經濟治理帶來顛覆性的衝擊，對未來增長帶來不確定性。

他說：「人工智能和機械人的力量所形塑的未來，可以是烏托邦，也可以是反烏托邦。機器可取代大部分人力，讓我們有更多時間享受人生，但也可能讓多數人一貧如洗，只能幫（美國億萬富翁）馬斯克（Elon Musk）打工...... 科技讓權力掌握在極少數人手裏，對人的生存能力帶來極大疑問。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

