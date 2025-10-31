日本發布防熊通知　籲學生隨身帶膠樽發噪音驅熊、走路勿拿食物

日本各地近期接連發生「熊出沒」甚至襲擊人事件，文部科學省和環境省於10月30日聯名，向全國的教育委員會等機構發布通知，呼籲確保學生在校園及上下學途中的安全。通知亦公布北海道和東北地區採取的防熊措施，例如攜帶空膠樽作為驅熊物品，因為熊不喜歡膠樽產生的聲音。



《每日新聞》報道，通知要求學校對上下學路線進行必要的檢查或改善，以及建立聯絡體系等措施。同時也要求學校根據當地情況，在危機管理手冊中加入「防熊對策」。

2025年日本全國熊類襲擊事件頻傳，截至10月底已造成12人死亡，創下歷史新高。(網上圖片)

通知中還包括由環境省、北海道、岩手縣花卷市、秋田縣男鹿市聯合編寫的「熊出沒應對手冊」，其中包括部分對策：「如果學校路線有熊出沒的風險，請考慮讓家長接送孩子上下學、暫時關閉學校或在家進行線上授課」、「上下學途中不要攜帶食物」以及「若發現熊的足跡，應立即離開現場」。

日本在本財年與熊相關的死亡人數已達到創紀錄的12人。此外，先前也曾發生過熊出現在校園內的事件，導致各地學校需着手推出緊急應對措施。