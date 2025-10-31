青少年流行語「67」全球爆紅獲選年度詞彙　最大特點是意義不明？

在青少年社交媒體圈子走紅的一組數字「67」，被評為網上詞典Dictionary.com的「年度詞彙」。



法新社報道，Dictionary.com本周宣佈「年度詞彙」時說：「看到這兩個原本無關的數字，你可能會感到似曾相識的困惑。」

Dictionary.com承認，並不完全確定它的含義。網站發聲明說：「『67』最顯著的特點就是它無法定義。它毫無意義、無處不在，而且莫名其妙。」

然而，這種荒謬似乎正是關鍵所在。網站補充說，2010年以後出生的阿爾法世代（Alpha）的青少年可能會暗自竊笑，「因為成年人又一次費力地試圖理解你們出了名難以捉摸的俚語了」。

Dictionary.com說，這個詞的起源可能可以追溯到今年初，美國說唱歌手Skrilla的歌曲《Doot Doot (6 7)》。歌詞反覆提及「six-seven」，可能與歌手來自費城的67街有關，後來身高6尺7寸的NBA球星鮑爾（LaMelo Ball）相關視頻也配上這首歌。由於他的身高與歌詞剛好重疊，讓這組數字瞬間有了「梗感」，迅速在網上走紅。

其他入圍的「年度詞彙」包括「broligarchy」「Z世代凝視」（Gen Z stare），以及炸藥表情符號（也寫作「TNT」）。

在青少年社交媒體圈子走紅的一組數字「67」，被評為網上詞典Dictionary.com的「年度詞彙」。（Dictionary.com）

「broligarchy」（兄弟寡頭政治時代），融合「bro」（兄弟）和「oligarchy」（寡頭）的詞彙，指富人如今成了能夠影響美國政治的新勢力。它曾被用來形容今年1月出席美國總統特朗普就職典禮的亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、億萬富翁馬斯克（Elon Musk）和Meta創始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）。

另外，美國流行歌手泰勒絲（Taylor Swift）與美式橄欖球球星凱爾斯（Kelce）訂婚消息傳出後，炸藥表情符號的使用量在網絡上暴增，人們用來簡稱他們是一對「炸藥（TNT）情侶」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

