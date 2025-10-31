萬聖節｜特朗普周四急返白宮「派糖」　應節大玩Trick or treat

美國總統特朗普（Donald Trump）和夫人梅拉尼婭（Melania Trump）10月30日在白宮萬聖節活動中，迎接數百名賓客，並在Trick or treat 活動上向孩童派發朱古力。活動上有孩童裝扮成特朗普及第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）、超級英雄、公主以至麥當勞員工等出席，而特朗普夫婦最喜歡的分別是特勤局特工、總統和第一夫人的兄妹。特朗普周四是在結束了為期五天的亞洲之旅後，立刻趕回美國。



79歲的特朗普在周四晚的活動上看起來依然精神奕奕，未見疲態。空軍一號飛行員當天告訴記者，總統這次行程飛行了20,027英里；而他下機的時間，距離白宮萬聖節的活動開始僅兩個半小時。

這次活動有軍人、執法人員、寄養和收養家庭及特朗普政府官員攜子女參與，特朗普夫婦其後出現在裝飾着雕刻南瓜和秋葉的白宮南門廊，向排隊等候的孩童派發紀念糖果。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）也帶着打扮成可愛南瓜燈的小兒子出席；前特朗普政府助理Katie Miller則盛裝打扮成骷髏參加，而其丈夫白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）則維持正裝打扮。

美國特朗普（Donald Trump）及第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）最喜歡的是，裝扮成美國總統和第一夫人的姐弟。(Getty)

萬聖節活動是白宮的年度傳統。去年，前總統拜登（Joe Biden）在排隊等候時，尷尬地假裝咬了幾個嬰兒。而特朗普最令人難忘的萬聖節時刻，則是在2019年的第一任期內，他把一塊朱古力棒放在一個穿着Minions服裝的孩子頭上。

雖然美國政府因預算案未獲通過而停擺近1個月，但特朗普依然決定讓活動如期舉行。