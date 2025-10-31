中國學者接受7國媒體採訪：中美競爭格局正朝有利中國方向傾斜

10月30日，中美元首釜山會晤引發全球關注。會晤當天，中國人民大學重陽金融研究院7位智庫學者第一時間解讀相關內容。同時，中國人民大學重陽金融研究院院長、全球領導力學院院長王文先後接受美國CNN、俄羅斯塔斯社、日本時事通信社、意大利全國性日報La Stampa、韓國中央日報、卡塔爾半島電視台、鳳凰衛視《全球連線》等7國媒體6種語言專訪。

王文指出，美國應當以中國所認同的尊重方式對待中國，若無法做到這一點，美國必將面臨同等反制，直至其真正學會尊重他國。現將專訪報道內容及觀點整理發布如下：



01 美國的重要性正在下降

美國CNN

當地時間10月29日，美國有線電視新聞網（CNN）在評論中美元首釜山會晤時，Whatever the outcome, the Xi-Trump meeting is a win for China一文援引王文觀點，「面對美國製造的一系列衝突與挑戰，中國始終保持冷靜態度」。「美國仍是中國的重要合作夥伴，但在當前中國的發展全局中，美國的重要性正逐漸下降」。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

02 美國從對中國極限施壓轉向有限遏制

俄羅斯塔斯社

10月30日，俄羅斯塔斯社就中美釜山會晤專訪王文。王文表示，自2018年貿易戰爆發以來，美國對華加徵關稅總額已達145%，而中國對美出口僅比峰值下降了20%，美國消費者因此需每年額外支出約4500美元。這種不必要的損失如同「殺敵一千自損八百」。這促使美國從對中國極限施壓轉向有限遏制。釜山會談後，雙方都做出了讓步，包括美國將所謂的芬太尼關稅降低了10%。兩國還同意加強芬太尼管控合作，擴大農產品貿易，包括中國恢復購買美國大豆。這意味着明年，中國商品進入美國市場的平均關稅將降至40%左右。

03 中美競爭格局正朝着有利於中國的方向傾斜

日本時事通信社

10月28日，王文在接受日本時事通信社採訪時提到，我們不應僅追求GDP單一指標，而需在經濟、社會、生態、政治等多維度協同推進高質量發展。在對外開放戰略層面，中國過去主要面向美、日、韓等西方國家，今後將在延續這一方向的同時，將「全球南方」國家納入更廣闊的合作視野持續推進。

以對美貿易數據為例：在特朗普政府發起首輪貿易戰的2017年，美國對中國貿易佔比為21%；而到今年（特朗普第二任期）1-9月，這一比例已降至9%。日本在貿易中的佔比也呈現顯著變化——2017年為13%，今年同期僅維持在5%-6%區間。

從經濟規模看，中國正逐步縮小與美國差距並在多領域實現反超：貨物貿易總額、工業總產值、造船能力、高鐵里程等核心指標已全面領先美國。有預測顯示，未來3-5年中國GDP總量超越美國的可能性極高。基於這些結構性變化，一個值得關注的問題是：中美競爭格局是否正朝着有利於中國的方向傾斜？

04 中美完全脱鈎是不可能的

意大利全國性日報La Stampa

中美元首釜山會晤前夕，王文接受意大利全國性日報La Stampa專訪，10月30日報紙整版刊發專訪王文內容。談及關稅戰時，王文表示，事實上，美國不過是紙老虎。其他國家有能力應對，但大多數國家因為害怕受到懲罰而不敢這樣做。關於中美是否正走向脱鈎？王文認為，短期內，中美在某些領域的結構性脱鈎是可能的，但完全脱鈎是不可能的。兩個經濟體量如此龐大的國家不可能避免互動，爆發新的冷戰或熱戰的可能性也不大。

05 「競合併行」仍將是中美關係未來長期狀態

韓國中央日報

中美元首釜山會晤當天，韓國中央日報第一時間採訪王文，隨後韓國中央日報網站、紙報及中文版報道王文觀點。

王文表示，當下中美元首釜山會晤的最大成果，可能是喻示世界經貿「G2時代」到來，從目前釋放出的信號中可以感到，雙方都在致力於讓中美關係儘快重回健康軌道，中美經貿關係上或將迎來又一穩定期。

而作為當今世界影響力最大的兩個經濟體，此次中美經貿關係的企穩回升，將使世界經貿格局呈現中美鼎立、領銜他國的新格局。從中長期而言，中美之間結構性矛盾仍難以通過一次會晤得到根本性解決，「競合併行」仍將是中美關係未來長期狀態。

中美關係長期正常化發展的前提，是雙方都能夠遵守會晤達成的承諾，保持戰略溝通與對話，並摸索出在各自政治體制、發展模式、價值觀念差異下和平共處、避免直接衝突的新範式。

2025年10月30日，習近平與特朗普會晤，白宮31日發放會談現場的相片（白宮網站）

06 美國要學會尊重中國

卡塔爾半島電視台

中美元首釜山會晤當天，王文在接受卡塔爾半島電視台採訪時表示，中美之間的結構性矛盾尚未得到解決。中國的實力正在增強，未來將超越美國。美國應當以中國所認同的尊重方式對待中國；若無法做到這一點，美國必將面臨同等反制，直至其真正學會尊重他國。

07 當前談中美蜜月期為時尚早

10月30日，王文受邀做客鳳凰衛視《全球連線》解讀中美元首釜山會晤。王文表示，從新華社通稿可得出幾個關鍵觀察點，「朋友」 是核心關鍵詞，習近平主席提出中美做夥伴、做朋友是歷史啟示與現實需要，特朗普也回應稱習近平主席是多年好友，這體現出良好的市場氛圍。

「大」 是另一關鍵詞，兩國元首均提及中美應攜手辦成利於兩國和世界的大事，彰顯了作為世界最大兩個經濟體的大國擔當與責任，而特朗普在關鍵時候也展現出冷靜和理性。

此外，中美關係仍需元首引領，此次會晤氛圍良好，短期內將為兩國發展形成穩定局面，中國已成為與美國匹配、對等的力量並獲得特朗普的尊重，這種尊重在過去大半年裏特朗普未對其他國家元首展現過，因此中國人應更加自信自豪。

同時，王文表示，中國在反制美國4月以來發起的對等關稅貿易戰中取得了回擊勝利，當前中美貿易平均關稅已回落至4月份之前的40%多水平，這一稅率源於特朗普1.0時期和拜登時期的25%左右關稅，以及今年2月、3月因芬太尼問題各加徵的10%左右關稅，而特朗普4月後連續加徵的34%、50%等關稅均被中國有效反制；同時，當前中美正處於重新試探對方實力的階段，雙方都在藉此重新定位彼此及兩國關係，這一結果意義重大。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與美方人員握手（白宮網站）

王文認為，當前談中美蜜月期為時尚早，但在明年三四月份特朗普訪華前的小半年內，兩國不會出現大的風浪，關稅戰也已告一段落且將維持這一狀態一年，這是雙方為訪華創造良好條件的共識。

之所以說蜜月期還早，核心原因有三點：一是中國對中美關係的預期逐漸降低，「蜜月」 並非當前戰略追求，目標過高。二是中美之間台灣問題、意識形態分歧、南海及全球戰略定位等根本性結構性矛盾均未解決，僅回到 4 月份之前的狀態，拜登時期的問題也依然存在，且這類戰略性矛盾難以消除。三是特朗普喜怒無常，參考其過往在獲得短期利益後便變臉的經歷，訪華後可能出現態度轉變，因此對中美關係應放平預期，維持不破裂的狀態已是可接受的結果。

本文轉載自「人大重陽」（中國人民大學重陽金融研究院）公眾號

