特朗普政府據報計劃襲擊委內瑞拉　不清楚馬杜羅是否為目標之一

《邁阿密先驅報》周四（30日）援引知情人士報道，美國政府正準備對委內瑞拉境內一個據稱由總統馬杜羅（Nicolás Maduro）領導的「太陽販毒集團」(Cartel de los Soles）的軍事設施。



消息人士稱，襲擊可能在幾天甚至幾小時內發生，目的是拆除該販毒集團的關鍵基礎設施，其領導層亦是潛在目標。

報道指出，沒有消息人士證實此次行動會否以馬杜羅本人為目標，但其中一人稱，馬杜羅擁有的選擇正在減少：「馬杜羅即將意識到自己陷入困境，可能很快就會發現，即便他下定決心，也無法逃離這個國家。」

美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）在社交平台發文，指美軍於10月21日獲總統特朗普指示，在太平洋東部國際水域，擊沉一艘疑似販毒船。(影片截圖)

杜羅在2020年被美方指控是販毒犯罪集團「太陽販毒集團」的主腦，特朗普政府8月更將該組織認定為「特別指定全球恐怖份子」（SDGT），並將抓捕馬杜羅的懸賞金額翻倍至5000萬美元，隨後又大幅增強海軍在委內瑞拉附近海域的部署，多次對所謂「販毒船」發動襲擊、造成多人傷亡。

周五（31日），聯合國就美國政府在加勒比海和太平洋地區的軍事行動發表聲明，敦促美方停止對該地區所謂「涉毒船」的襲擊。聯合國人權事務高級專員特克（Volker Turk）在聲明中表示，美國軍事行動造成的人員傷亡日益嚴重，形容是「法外處決」，在國際法中沒有任何正當理由。