特朗普否認擬襲擊委內瑞拉境內　該國反對派對美態度存分歧

路透社報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（10月31日）否認他正在考慮對委內瑞拉境內發動襲擊。另有報道指，委內瑞拉反對派的兩大領袖對於美國可能打擊總統馬杜羅（Nicolás Maduro）政府的態度卻不一。



美國《邁阿密先驅報》周四援引知情人士，指美國政府正準備對委內瑞拉境內一個據稱由馬杜羅領導的「太陽販毒集團」(Cartel de los Soles）的軍事設施發動襲擊。

美國總統特朗普（Donald Trump）說，美國政府確定將考慮開展陸地行動對販毒集團進行地面打擊，並證實已授權美國中央情報局（CIA）在委內瑞拉開展行動。(Reuters)

但據路透社表示，特朗普周五在空軍一號上表示，有關報道並不屬實。報道指出，目前尚不清楚他是否排除未來襲擊鄰國的可能性，抑或是表示尚未做出最終決定。

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎領袖馬查多（María Corina Machado）領導的「來吧委內瑞拉」黨（Vente Venezuela）據報傾向支持特朗普，主張馬杜羅對美國國家安全構成直接威脅，並支持美軍部署行動。

而另一派則由卡普里萊斯（Henrique Capriles）領導，反對美國武裝干預，並主張與馬杜羅政府和特朗普重新展開談判，儘管先前的談判收效甚微。

2025年8月1日，美國馬里蘭州（Maryland），總統特朗普（Donald Trump，左）在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往新澤西。（Reuters）2025年7月5日，委內瑞拉加拉加斯，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右）在慶祝委內瑞拉獨立214週年的軍事閱兵慶典上發表講話。（Getty）

據分析人士表示，卡普里萊斯的努力不足以對馬杜羅構成挑戰，而馬查多則依賴特朗普的幫助。但特朗普指責委內瑞拉人「在美國犯罪」，並取消了對他們的移民保護。因此沒有皆大歡喜的結局。