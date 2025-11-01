美國擬恢復核試 特朗普：不排除進行地下核試可能
撰文：聯合早報
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重申，美國將恢復核試驗，被問及是否包括冷戰時期常見的地下核試驗時，他沒有做出直接回應。
路透社報道，特朗普周五（10月31日）乘專機飛往佛羅里達州度周末，隨行記者在空軍一號（Air Force One）上問他是否會進行地下核試驗，他說：「你們很快就會知道，但我們會進行一些試驗。」
「其他國家都在進行。如果他們做，我們也要做。」
特朗普周四突然在社媒平台宣布，他已下令國防部（又稱戰爭部）立即恢復與中國和俄羅斯等其他核武國同等規模的核武器試驗。
美國上一次進行核試驗是在1992年，距今33年。
聯合國星期四罕見地直接批評美國恢復核試驗，稱絕不應該展開核試驗。
聯合國發言人哈克（Farhan Haq）說：「我們不應忘記過去80年2000多次核武試驗遺留下來的災難性問題。」他說，聯合國和聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的立場是，在任何情況下都絕不能允許核試驗。
本文獲《聯合早報》授權轉載
特朗普恢復核試驗 暴露美國軍事自信喪失和深層安全焦慮俄羅斯否認進行核試驗 指若有國家重啟核武測試 將採取相應行動特朗普下令重啟核試驗 中國外交部：冀美切實遵守暫停核試驗承諾習特會開始前夕 特朗普稱已指示展開與中俄同等核武測試