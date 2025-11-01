美國擬恢復核試　特朗普：不排除進行地下核試可能

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重申，美國將恢復核試驗，被問及是否包括冷戰時期常見的地下核試驗時，他沒有做出直接回應。



路透社報道，特朗普周五（10月31日）乘專機飛往佛羅里達州度周末，隨行記者在空軍一號（Air Force One）上問他是否會進行地下核試驗，他說：「你們很快就會知道，但我們會進行一些試驗。」

「其他國家都在進行。如果他們做，我們也要做。」

特朗普2025年10月30日在空軍一號上接受傳媒採訪（Reuters）

特朗普周四突然在社媒平台宣布，他已下令國防部（又稱戰爭部）立即恢復與中國和俄羅斯等其他核武國同等規模的核武器試驗。

美國上一次進行核試驗是在1992年，距今33年。

聯合國星期四罕見地直接批評美國恢復核試驗，稱絕不應該展開核試驗。

聯合國發言人哈克（Farhan Haq）說：「我們不應忘記過去80年2000多次核武試驗遺留下來的災難性問題。」他說，聯合國和聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的立場是，在任何情況下都絕不能允許核試驗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

