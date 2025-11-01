荷蘭國會選舉　中間派政黨宣布勝選　38歲黨魁有望成最年輕首相

荷蘭通訊社ANP於10月31日報道，荷蘭中間派政黨D66在29日舉行的國會眾議院選舉中，以微弱優勢贏得最多選票，38歲黨魁耶滕（Rob Jetten）有望成為該國歷史上最年輕的首相。據ANP的預測，由於極右翼領導人維爾德斯（Geert Wilders，又譯懷爾德斯）領導的自由黨（PVV）得票率已無法超越D66黨，因此耶滕已宣布勝選。



路透社10月31日引述ANP稱，D66黨在這次大選中獲得約18%的選票，需要至少與3個政黨合作才能在共計有150個席位的眾議院中獲得簡單多數。

2025年10月29日，荷蘭海牙，荷蘭自由黨（PVV）領導人維爾德斯（Geert Wilders，又譯懷爾德斯）國會大選中投票後離開。（Reuters）

耶滕宣布獲勝後，敦促從左翼到右翼的主流政黨團結起來。他強調：「選民已明確表明了合作的必要性。我們希望（在國會）找到一個能夠致力於解決房屋、移民、氣候和經濟等問題的多數派。」

對此，維爾德斯未有承認敗選，並在社交媒體上發文形容耶滕非常傲慢，批評他沒有等選舉委員會宣布最終結果，就先行宣布勝選。維爾德斯又呼籲對選舉舞弊的指控展開調查，稱他不知道相關指控是否屬實，但應該要為此展開調查。

2025年10月30日，荷蘭海牙，荷蘭國會選舉結束後， 荷蘭中間派政黨D66黨魁耶滕（Rob Jetten）在國會大廈內向記者發表講話。

選舉最終結果將於11月3日公布，預料D66黨將在組成聯合政府的第一輪談判中發揮主導作用；維爾德斯則表示，如果自由黨最終被確認獲得最多選票，他將要求優先組成聯合政府，但所有主流政黨都已排除了與他合作的可能性。