美政府停擺「滿月」　萬聖節紐約80%空管員缺勤　平均延誤逾2小時

隨着美國國會兩黨在政府撥款問題上未能達成一致，聯邦政府停擺已滿一個月。美國聯邦航空管理局（FAA）10月31日表示，美國最繁忙的30個機場中，近50%面臨空中交通管制員短缺，導致全國的航班延誤。



路透社報道，FAA稱，周五管制員缺勤情況是自政府停擺開始以來最嚴重的一次，受影響最嚴重地區之一紐約，該地有80%的空中交通管制員缺勤。其中，在紐約的拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport），有50%的航班遭延誤，平均延誤時間為140分鐘，還有12%的航班被取消。

2025年10月28日，美國政府停擺期間，紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）B航站樓停滿了飛機。（Reuters）

FAA在周五晚間表示，「在連續31天無薪工作後，空中交通管制員承受着巨大的壓力和疲勞。」聲明亦稱，「停擺必須結束，這樣這些管制員才能拿到應得的工資，旅客才能避免進一步的航班中斷和延誤。」

根據國會參議院議事規則，大多數立法都需要100名議員中的60名同意，目前共和黨在參議院擁有53個席位，仍不足60支持票。由於參議院並未限制議員發言時間和內容，只有47席的民主黨議員可以通過持續發言來「拉布」，阻礙議案通過。

2025年10月29日，美國華盛頓，政府停擺進入第29日，共和黨參議員格拉斯利（Chuck Grassley，中）與參議院司法委員會的其他成員舉行新聞發布會。（Reuters）

總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前則呼籲廢除參議院拉布規則來繞開民主黨阻撓，通過臨時撥款措施並結束政府停擺。