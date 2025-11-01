美國聯邦政府停擺「滿月」 法官裁定華府須續為食品券福利撥款
撰文：劉耀洋
美國兩名法官10月31日分別在兩宗類似訴訟中，同時裁定特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府在聯邦政府停擺期間不能暫停向俗稱「食物券」的「營養補充援助計劃」（Supplemental Nutrition Association Program，SNAP）提供資金，稱政府可動用緊急資金來支付相關福利。
路透社及英國《衛報》報道，麻省（Massachusetts）和羅德島（Rhode Island）的聯邦法官31日分別就2宗案件作出裁決，阻止美國農業部擬於當地時間11月1日暫停食品券福利。
特朗普政府認為，在國會通過法案結束自10月1日開始的政府停擺之前，該機構無權向食品券福利撥款。農業部表示，由於發放食品券每月耗資85億至90億美元，停擺期間資金不足以支付全部福利。
然而，兩案件的法官皆不同意政府的觀點，認為政府決定不動用緊急資金來支付食物券福利是武斷的決定，聲稱無權為該福利計劃撥款更是錯誤的說法。其中一名法官強調，如果資金真的不足，該部門還可從一個約有230億美元（約1,787億港元）的獨立基金中撥款。
報道指，美國農業部上月在最初公布的停擺計劃稱，該機構有緊急資金可以繼續為食品券福利提供資金。然而，該部門最近更新了其網站，稱由於資金已經枯竭，他們自11月1日起不會發放任何福利金。
美國食物券福利每月為近4,200萬低收入美國人提供援助，福利金按月發放，由各州負責該福利的日常管理。
