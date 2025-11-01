APEC｜習近平獲贈棋盤　韓方：呼應11年前贈禮　冀承載兩國情誼

中國國家主席習近平11月1日繼續訪問韓國日程，他下午與韓國總統李在明進行正式首腦會談，並在會談前舉辦的歡迎儀式上收到對方贈送的兩件精美禮物——榧樹圍棋盤與螺鈿漆器圓形托盤。



綜合韓媒報道，韓國總統府解釋稱鑒於兩國領導人均喜愛圍棋，才贈送這兩件禮物，並表示韓方在習近平於11年前訪問韓國時有贈送圍棋的棋子作為禮物，因此才特意準備棋盤，「希望今次送出的棋盤能夠承載當年贈送的棋子，彰顯兩國美好的情誼」。

2025年11月1日，韓國慶州，圖為中國國家主席習近平會晤韓國總統李在明。（截圖自YouTube@MBCNEWS11）

韓國總統府還指出，這兩件禮物均由上等材料製成，其中棋盤由上等榧樹原木打造，是韓國和中國最受推崇的圍棋棋盤材質，棋盤還配有底座承載，側邊雕刻傳統的韓國傳統圖案。

2025年11月1日，韓國慶州，圖為李在明贈送習近平的兩件禮物的拼圖，左圖為榧樹圍棋盤，右圖為螺鈿漆器圓形托盤。（韓國總統府）

而另一件禮物螺鈿漆器圓形托盤則由傳統工藝製作，工藝最早可追溯至千年前的高麗王朝，「寄託對兩國長期友好關係與繼續發展的美好期望」。