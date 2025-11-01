APEC｜峰會領導人通過3項協議　包括聯合《慶州宣言》

在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議11月1日結束，21個成員經濟體通過聯合《慶州宣言》，聯合宣言以「互聯互通、創新、共享繁榮」為主題，涵蓋APEC峰會的關鍵議程項目，從貿易、投資到數字創新和包容性成長。峰會亦通過另兩份關於AI與人口結構的協議文件。



韓聯社報道，韓國總統府表示，該宣言首次將文化創意產業視為亞太地區新的成長動力，並體現各國領導人在AI和人口結構變化方面的共識和合作承諾。

圖為2025年11月1日，習近平在APEC峰會上與韓國總統李在明握手。（Reuters）

除《慶州宣言》外，峰會亦通過《AI倡議》和《應對人口結構變化框架》兩份協議文件。李在明表示，希望成員經濟體能夠通過創新理念開展合作——從促進惠及子孫後代的包容性增長，到製定基於AI的戰略來應對人口挑戰。

APEC峰會11月1日結束後，一眾與會領袖合照。（Reuters）

李在明強調，必須營造有利於AI發展的社會經濟環境，並促進公私合作，以支持企業創新。而關於低出生率和人口老化問題，李在明表示，人口結構變化構成了一項嚴峻而深遠的挑戰，它影響着經濟、勞動力市場、教育和福利體系。這個問題過於復雜，僅靠個人努力無法解決。因此，他稱，「為了在亞太經合組織框架內尋求集體解決方案，韓國提議建立應對人口結構變化聯合框架。」