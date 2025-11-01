APEC｜習近平：下屆峰會明年11月深圳舉行

在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議11月1日接近尾聲，中國國家主席習近平出席東道主交接環節時宣布，第三十三次領導人非正式會議將於明年11月在深圳市舉辦，亦是中國第三次主辦APEC峰會。



習近平強調，亞太經合組織是亞太地區最重要的經濟合作機制，為促進亞太地區增長和繁榮作出了重要貢獻。構建亞太共同體是實現亞太地區長遠發展繁榮的必由之路，也是各方的共同願景。

APEC峰會11月1日結束後，一眾與會領袖合照。（Reuters）

他表示，2026年，中國將第三次擔任亞太經合組織東道主。中方願以此為契機，同各方攜手構建亞太共同體，促進亞太地區增長和繁榮，著力推進亞太自由貿易區、互聯互通、數字經濟、人工智能等務實合作，為亞太發展注入更大活力和動力，更多造福亞太人民。

圖為位於深圳的平安金融中心高處風景圖。（深圳攻略通提供）

習近平指出，深圳地處太平洋沿岸，幾十年間從一個落後的小漁村發展成為現代化國際大都市，是中國人民創造的世界發展史上的一個奇跡，也是中國堅定不移奉行互利共贏開放戰略的重要窗口。期待各方明年共赴深圳之約，共商亞太發展大計，共創亞太美好明天。

與會經濟體領導人積極支持中國接任亞太經合組織2026年東道主，贊同中方辦會理念，期待亞太經合組織「中國年」取得圓滿成功，為推動區域合作、促進共同發展繁榮作出貢獻。