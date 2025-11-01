法國77歲長者購物騎單車返家墮入峽谷　靠紅酒撐3天終獲救

法國一位77歲長者近日在法國加爾省（Gard）一家雜貨店購物後，在山區騎單車回家途中不慎墜入130英尺（約40米）深的峽谷中。被困期間依靠自己所購買的紅酒在荒野中生存3天，最終獲救。



法國新聞媒體Entrevue報道，這位老人在加爾省的拉格朗孔布（La Grand-Combe）購物後，正騎單車返回位於聖朱利安德波昂（Saint-Julien-des-Points）的家中。當他行經兩省交界的國道時，不慎錯過一個轉彎，導致連人帶車從陡峭的山坡上墜落。

受困於峽谷的他無法自行脫困。在接下來的三天裏，每當聽到公路上傳來聲音時，他便大聲呼喊，希望引起駕駛者的注意，但始終無人發現。只能依靠購物袋中少量的食物與幾瓶紅酒維持生命。

直到3天後，跨部門道路管理局的工人才聽到他的呼救聲。他們立即通知緊急救援部門，救援隊在民防直升機的支援下，將他送往阿萊斯（Alès）當地的醫院進行檢查。 經檢查發現僅受了輕傷，並伴有輕微的體溫過低。

埃羅省（Hérault）消防局首席醫療官薩瓦特（Laurent Savath）稱，「他簡直是個奇蹟。在寒冷潮濕的環境中，幾乎沒有食物和水，他卻展現出驚人韌性。」