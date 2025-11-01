特朗普訪韓獲頒最高級別勳章　約含712克黃金值「這個價」

美國總統特朗普（Donald Trump）10月29日到訪韓國時，獲韓國總統李在明送贈古代金王冠複製品外，還獲頒最高級別的無窮花大勳章。韓國《中央日報》報道進一步披露，勳章整體價值不菲並且由工匠精雕細琢，共使用712.5克黃金與412.5克白銀打造，還鑲嵌有寶石作為裝飾，光是黃金已價值約1.3億韓圜（約70.5萬港元）。



無窮花大勳章是韓國最高級別的榮譽勳章，特朗普獲頒是開創美國總統先河，意味對他的貢獻表示敬意和謝意，表揚特朗普在美韓關係方面發揮強而有力的領導作用。

2025年10月29日，特朗普獲韓方頒授最高級別的無窮花大勳章，開創美國總統先河，旁為韓國總統李在明（Reuters）

據悉，在韓國近期金價高漲的背景下，截至10月29日價格，僅勳章所用的黃金價值就高達約1.3億韓圜（約70.5萬港元）。韓國前總統文在寅在卸任時也獲頒這勳章，當時的製作費用為每套6823萬韓圜（約37萬港元）。

而這勳章除用珍貴金屬打造外，還鑲嵌有紅寶石、紫水晶、七寶等裝飾材料，由韓國造幣公社負責製作，通常按兩套標準，製作週期約為兩個月。

勳章總體共分為肩佩章（Badge）、胸佩章（Star）、頸佩章（Collar Decoration）、衣領章（Lapel Badge）四個部份，各個部份還鑲嵌有具象徵意義的圖案，例如代表總統的鳳凰、象徵最高地位的金冠以及代表熱情與鬥志的紅色繡飾等。

2025年10月29日，韓國慶州，圖為特朗普展示李在明頒授給自己的無窮花大勳章。（Reuters）

報道分析，李在明今次為特朗普頒授無窮花大勳章也被認為是特別考慮到特朗普偏好「黃金」的個人品味。日本首相高市早苗在特朗普訪問日本時，也向他贈送「金色高爾夫球」作為禮物。

