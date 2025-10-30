韓美關稅協議細節公開：2000億美元現金投資，上限每年200億美元

韓國總統李在明周三（29日）與到韓國進行國事訪問的美國總統特朗普（Donald Trump）舉行了87分鐘的會談，雙方就關稅及安全合作達成具體協議，具體細節已公開。



韓國媒體報道，這次會談為去年7月雙方達成的初步共識畫上了句點。根據當時的共識，美國下調對韓徵收的對等關稅，同時韓國承諾設立規模為3,500億美元的對美投資基金。

在其後的3個月間，美韓雙方就具體投資方式展開激烈談判，而經過特朗普與李在明在韓國的會談，貿易協議終獲敲定。根據協議，3500億美元總投資的43%（即1500億美元）為韓國企業的造船業投資，而2000億美元的現金投資，將設定每年200億美元的上限，雙方還商定，在本金全額回收之前，所產生的收益將按照5:5分成。韓民族日報形容，這反映了韓方部分訴求得到了美方採納。

總統室政策室長金容範表示，美國對韓國徵收的關稅將按照去年7月30日協議後實施的標準，繼續適用15%的稅率；此前稅率為25%的汽車及汽車零件關稅也將下調至15%。

此外，在個別商品關稅中，韓國的醫藥品等將獲得最惠國待遇；飛機零件、仿製藥及美國境內未生產的天然資源將適用零關稅。半導體則將適用與主要競爭對手台灣相同、不處於不利地位的關稅水準。