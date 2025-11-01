中韓元首會晤　習近平提4點建議：加快推動自貿協定第2階段談判

中國國家主席習近平繼續訪問韓國行程，11月1日下午與韓國總統李在明於韓國慶州博物館舉行會談，新華社報道，習近平就開闢中韓關係新局面提出4點建議，包括加快推動中韓自由貿易協定第二階段談判。會談後，兩國元首共同見證雙方經貿、金融、農業、執法、科技等領域合作文本交換儀式。



報道指，習近平稱中韓是搬不走的重要近鄰，也是分不開的合作夥伴，建交33年來，兩國超越社會制度和意識形態差異，積極推進各領域交流合作，實現相互成就、共同繁榮。

他稱中方重視中韓關係，對韓政策保持連續性、穩定性，願同韓方加強溝通，加深合作，拓展共同利益，攜手應對挑戰，推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠，為地區和平與發展提供更多正能量。

2025年11月1日，習近平在韓國慶州與韓國總統李在明會談（Yonhap via REUTERS）

文章稱，習近平就開闢中韓關係新局面提出4點建議：

一是加強戰略溝通，夯實互信根基。從長遠角度看待中韓關係，在彼此尊重中共同發展，在求同存異中合作共贏。尊重各自社會制度和發展道路，照顧彼此核心利益和重大關切，通過友好協商妥善處理矛盾分歧。用好兩國之間的對話渠道和交流機制，為兩國關係發展匯聚力量。

二是深化互利合作，拉緊利益紐帶。成就鄰居就是幫助自己。中方願同韓方秉持互利共贏原則，加快推動中韓自由貿易協定第二階段談判，深挖人工智能、生物制藥、綠色產業、銀發經濟等新興領域合作潛力，推動經貿合作提質升級。中韓兩國都重視打擊網絡賭博和電信詐騙，可以在雙邊和地區層面開展合作，更好維護兩國民眾生命財產安全。

三是提升國民感情，促進民心相通。對輿論和民意加強引導，多釋放正面信息，抑制消極動向。開展健康有益的人文交流，增進相互理解，夯實民意基礎。便利人員往來，活躍青少年、媒體、智庫、地方等交往，促進兩國人民心通意合，為中韓關係健康穩定發展營造良好氛圍。

四是密切多邊協作，共促和平發展。中方祝賀韓方成功舉辦亞太經合組織領導人非正式會議，願以接任亞太經合組織東道主為契機，同各方一道推進亞太自貿區進程和區域經濟一體化，共建亞太共同體。中韓雙方要共同踐行真正的多邊主義，維護多邊貿易體制，推動國際治理朝著更加公正合理的方向發展。

2025年11月1日，習近平與李在明在慶州博物館會面（ Yonhap via REUTERS）

新華社指，李在明表示熱烈歡迎習近平時隔11年再次對韓國進行國事訪問，這次訪問對韓中關係意義重大，韓中建交以來，各領域互利合作不斷深入，有力推動各自經濟發展。韓中是鄰居，更是密不可分的夥伴。

他稱韓方高度重視對華關係，願同中方共同努力，推動雙邊友好合作關係得到更大發展。雙方要密切高層交往，增進政黨、地方交流，妥善處理分歧。

他指中國「十五五」規劃明確未來5年的經濟發展方向和重點，韓方願加強對華互利合作，維護產供鏈穩定，給兩國人民帶來更多福祉，韓方願同中方密切人文交流，改善國民感情。

他又指韓方支持中方主辦2026年亞太經合組織領導人非正式會議，願同中方加強國際和地區事務的溝通和協調，共同促進地區和全球的和平發展。