習近平國事訪問韓國　與李在明會談開始

中國國家主席習近平繼續訪問韓國行程，11月1日下午出席韓國總統李在明為他舉行的歡迎儀式，兩人的會談開始。



歡迎儀式在韓國慶州博物館舉行，下午3時30分左右，李在明在博物館前迎接習近平，兩人之後也在館內會談。

韓國總統李在明2025年11月1日舉行儀式歡迎習近平（影片截圖）

車隊進場畫面（影片截圖）

韓國總統府解說稱，考慮到兩國領導人都喜愛圍棋，且11年前習近平訪問韓國時，韓方也曾贈送過圍棋棋子，因此這次特意準備這棋盤。

韓國總統李在明2025年11月1日舉行儀式歡迎習近平（影片截圖）

習近平10月30日至11月1日訪問韓國，包括在慶州出席APEC第32次領導人非正式會議（即APEC峰會），並對韓國展開國事訪問。

2025年10月31日，韓國慶州，圖為習近平與李在明於APEC峰會期間握手合影。（Reuters）

在APEC峰會後的記者會上，李在明表示，韓中關係應超越「表層修復」，重新走向互利共贏的合作之路。

習近平李在明會晤談什麼？

根據韓國總統室10月31日講述，韓中領導人一致認為民生最重要，因此雙方將解決民生問題列入雙邊會談的議題，並考慮到與民生問題的關聯性，兩國還商定將「實現韓半島無核化與和平」列入議題。

韓聯社指，根據預測，雙方會就經濟合作、改善雙邊關係、朝鮮半島無核化等議題交換意見。