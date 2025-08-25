「空氣結他」大賽圓滿結束芬蘭The Angus奪冠　特色獎品引人發笑

空氣結他世界錦標賽（Air Guitar World Championships）結果上周五（22日）出爐，冠軍由芬蘭選手The Angus奪得。他贏得一把真正的結他。



這場一年一度的比賽上周三至周五在芬蘭港口城市奧盧（Oulu）舉行，周五晚上在奧盧一個廣場迎來決賽高潮。

這是在芬蘭舉辦、為期3天的第28屆賽事，匯集來自13個國家的參賽者。參賽者需在2輪比賽中分別表演2首歌曲，每輪時長60秒，選手們假裝彈奏一把無形的結他。

參賽者必須要有的是激情，其餘大部份取決於自己，允許使用道具和服裝，但禁止伴奏樂隊和真實樂器。獲勝者由五名表演藝術專業人士組成的評審團選出。

空氣結他世界錦標賽始於1996年。主辦方宣稱：「根據競賽理念，當世界上所有人都彈奏空氣結他時，戰爭將會結束，氣候變化將會停止，一切壞事都將消失。」