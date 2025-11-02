羅浮宮劫案｜女疑犯出庭受審時淚流滿臉　被起訴人數增至4人

法國羅浮宮（Musée du Louvre）10月19日遭賊人在短短7分鐘內偷走總值價值8,800萬歐羅（約7.9億港元）珠寶後，部份涉案被捕疑犯周六（11月1日）在巴黎法院出庭接受法官訊問，其中2人被起訴和還押候審。至此，因此案而被起訴的人數已達4人。



巴黎檢察官貝庫（Laure Beccuau）表示，最新被起訴的2名疑犯分別為一名38歲女子和一名37歲男子，女子被控參與組織竊盜和共謀犯罪，男子被控竊盜和共謀犯罪，兩人都否認參與案件。他們周三與另外三人一同被捕，其他三人現已被無罪釋放。

2025年10月30日，法國巴黎羅浮宮（Louvre）附近，一名保安人員附近巡邏。（Reuters）

這名女子在庭上痛哭流涕，聲稱擔心自己和其孩子。她的辯護律師稱，當事人「強烈」否認相關指控並對針對她的指控感到「非常難過」，一名年輕女子在無罪推論原則下被拘留，這決定令人震驚。

此前於10月26日晚間被捕的兩名男子已承認參與此次盜竊，並將被控最高可判處15年監禁的有組織盜竊罪，以及最高可判處10年監禁的刑事共謀罪。