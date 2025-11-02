墨西哥商店爆炸起火至少23死 警方排除蓄意襲擊可能
撰文：官祿倡
出版：更新：
位於墨西哥西北部索諾拉州首府埃莫西約市11月1日發生一宗火災，至少23死12傷。當地公安部門排除針對平民的暴力行為或攻擊事件的可能，調查仍在進行中。
當地消防局在案發後到場將火救熄，索諾拉州紅十字會表示，旗下共40名工作人員與10輛救護車參加救援行動，分六次將傷者與遇難人員送往醫院。
路透社報道指，起火原因未知，有傳媒認為是電路故障導致。消防局長表示，目前仍在調查是否發生爆炸。當地司法部長引述醫療部門指，懷疑大多數的遇難者的死因與吸入有毒氣體有關。
索諾拉州州長在社交平台誓言徹查案件，強調有兒童遇難。總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）對遇難者家屬致哀，並補充已派遣人員慰問遇難者家屬和傷者。
墨西哥將在周日結束一年一度的亡靈節，這節日在10月31日至11月2日舉行，旨在團聚墨西哥人的親朋好友，為亡者祈福。
俄羅斯炸藥廠發生爆炸3死5傷 官員否認是因烏克蘭無人機襲擊美國田納西州軍用炸藥廠爆炸事件 警方證實16人喪生 起因不明美國田納西州軍用炸藥廠發生爆炸 數人死亡和失蹤｜有片韓國京畿道汗蒸幕石油氣罐爆炸至少28傷 72人緊急疏散