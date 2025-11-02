墨西哥商店爆炸起火至少23死　警方排除蓄意襲擊可能

位於墨西哥西北部索諾拉州首府埃莫西約市11月1日發生一宗火災，至少23死12傷。當地公安部門排除針對平民的暴力行為或攻擊事件的可能，調查仍在進行中。



當地消防局在案發後到場將火救熄，索諾拉州紅十字會表示，旗下共40名工作人員與10輛救護車參加救援行動，分六次將傷者與遇難人員送往醫院。

路透社報道指，起火原因未知，有傳媒認為是電路故障導致。消防局長表示，目前仍在調查是否發生爆炸。當地司法部長引述醫療部門指，懷疑大多數的遇難者的死因與吸入有毒氣體有關。

2025年11月1日，墨西哥索諾拉州，圖為埃莫西約市一間商店起火，警方到場疏散人群並調查。（X@SonoraSeguridad）

索諾拉州州長在社交平台誓言徹查案件，強調有兒童遇難。總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）對遇難者家屬致哀，並補充已派遣人員慰問遇難者家屬和傷者。

墨西哥將在周日結束一年一度的亡靈節，這節日在10月31日至11月2日舉行，旨在團聚墨西哥人的親朋好友，為亡者祈福。