聯合國發言人用中文感謝中國繳清會費　分攤佔比達20%居次｜有片

當前，聯合國正面臨嚴峻的財政危機，在美國長期拖欠巨額會費的同時，中國以全額繳費的實際行動，贏得了聯合國的讚賞和感謝。



據聯合國官方消息，聯合國秘書長副發言人哈克（Farhan Haq）10月30日宣佈，中國已全額繳納了今年的聯合國常規會費，共計6億8573萬美元（約53.3億港元）。對此，他特意用中文表示：「謝謝」。

聯合國發言人對中國繳清今年會費表示感謝：

哈克強調，在當前聯合國面臨財政緊張的情況下，每一筆繳款都至關重要。他再次呼籲所有會員國履行義務，及時、足額繳納會費，以確保聯合國各項工作的正常運轉。

據聯合國介紹，中國是聯合國第二大會費分攤國，所分攤比額為20%，僅次於美國的22%，遠高於排在第三的日本的6.93%。

目前，聯合國的財政前景可謂「極度脆弱」。

當地時間10月17日，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）在向聯合國大會第五委員會提交2026年度擬議方案預算時曾發出警告，如會員國不能按時全額繳納會費，聯合國將面臨「破產危機」。他表示，當前的流動性危機不僅會影響明年，還可能波及2027年。

中共中央政治局委員、外交部長王毅日前表示，當今世界面臨的諸多問題，恰恰是因為聯合國憲章的宗旨和原則沒有得到貫徹執行。只要我們堅定信心，共同努力，聯合國就一定能克服困難，重振權威，重現活力。

30日，在哈克宣佈中國已全額繳納常規會費後，有記者提問，中方這筆資金將如何緩解聯合國的「流動性危機」？

哈克表示，這是一筆非常大的款項，「因此我們非常感激」，他同時強調，所有會員國都應全額繳清會費。

記者提問說，美國政府「關門」是否會影響美國繳費？哈克直言，「這對我們來說不是一個問題。很顯然，影響繳費的因素在於美國政府是否向我們付款。」

記者再問，「我們在美國連餐車都付不起錢了，你覺得他們會付錢給聯合國嗎？」

哈克表示，「那是兩回事。當然，我想指出，繳納會費是一項條約義務，所有會員國都必須履行。」

記者追問，「即使政府關門、停擺也要繳？」

哈克指：「那是一個國內問題。不同政府會面臨不同的壓力，但繳納聯合國會費是其應盡義務的一部分。」

美國目前既是聯合國最強烈的批評者之一，也是聯合國會費最大拖欠方。

2025年10月30日，聯合國秘書長副發言人哈克（Farhan Haq）表示，中國已全額繳納了今年的聯合國常規會費，共計6億8573萬美元（約53.3億港元）。對此，他特意用中文表示：「謝謝」。（網絡圖片）

聯合國官方資料顯示，截至今年9月30日，聯合國共有57個會員國仍拖欠18.7億美元（約145億港元）強制性會費，其中美國拖欠15億美元（約117億港元）。

中方代表此前便指出，會費大國長期欠費，是導致聯合國流動性危機的主要原因。

本文獲《觀察者網》授權轉載

