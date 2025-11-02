特朗普退出《巴黎協定》大搞化石燃料　全球氣候政策將大開倒車？

全球氣溫持續升高、極端天氣頻發，人們正面臨步步緊逼的氣候威脅，但作為第二大溫室氣體排放國的美國，卻在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的帶領下第二度退出《巴黎協定》，甚至反其道而行，大力發展化石燃料。即將於11月10日至21日在巴西貝倫召開的第30屆聯合國氣候變化大會（COP30）正面臨嚴峻的考驗。



「氣候變化是史上最大的騙局。「各國因綠色能源議程而瀕臨毀滅！」美國總統特朗普9月23日在聯合國大會上，猛烈抨擊全球氣候行動。

2025年9月23日，美國紐約，總統特朗普（Donald Trump）出席聯合國大會第80屆會議一般性辯論時發表講話。（Reuters）

特朗普從不相信氣候變化是個危機，早在首個總統任期，他就帶領美國退出《巴黎協定》。儘管美國後來在前總統拜登（Joe Biden）時期重新加入，但特朗普今年1月20日重返白宮首日，就簽署行政令宣布再次退出。

《巴黎協定》於2015年獲全球195個國家和歐盟，共196個締約方通過，目標是控制全球氣溫升幅，不讓它高於工業化前水平2攝氏度，並力爭實現更安全的1.5攝氏度目標。

《巴黎協定》達成至今的10年裏，各國減排取得一定成效，預計到本世紀末全球氣溫升幅可從原本預測的4攝氏度降至約2.8攝氏度。不過，距離協定目標仍相當遙遠，全球須加快向清潔能源轉型。

可是，特朗普認為，《巴黎協定》局限了美國作為全球最大石油和天然氣生產國的能源發展，因此多次高喊「鑽吧，寶貝，鑽吧（Drill, Baby, Drill）」，大力推動石油和天然氣的開採和出口。

雖然明年1月才正式退出《巴黎協定》，但特朗普已在國內外阻撓減排行動，意圖逆轉氣候行動方向。

2025年6月12日，《巴黎協定》（Paris Agreement）簽署十週年之際，圖為由法國、巴西和聯合國氣候變化綱要公約共同設計的紀念標誌，象徵氣候行動及其帶來的巨大益處：就業、健康和能源。（X@UNFCCC）

美國佛蒙特法學院榮譽法學教授兼環境法中心氣候政策高級研究員帕倫托（Patrick Parenteau）接受《聯合早報》訪問時說，特朗普對美國的氣候政策造成災難性的打擊，不僅廢除氣候相關法規，也取消太陽能和風能等項目資金，同時削弱氣候研究。

7月初，特朗普簽署的「大而美」法案取消了清潔能源和電動車稅收減免，國務院也裁撤全球氣候變化辦公室。

特朗普政府也撤回向聯合國綠色氣候基金承諾的40億美元（約311億港元），中止對發展中國家氣候項目的資助。

他利用關稅施壓，促使歐盟向美國購買7500億美元（約5.83萬億港元）的石油和天然氣，並與日本和韓國等達成化石燃料協議。

特朗普也威脅加徵稅率和限制簽證，迫使國際海事組織成員國把徵收碳稅的決議推遲一年。這項決議原本要求船運業為每年逾10億噸的溫室氣體排放付費。

新加坡國立大學商學院治理與永續發展研究所所長盧耀群告訴《聯合早報》，美國這一次「退群」帶來的影響很大。

多國未呈自主貢獻目標 歐盟內部甚至出現分歧

2025年10月29日，韓國慶州，美國總統特朗普（Donald Trump）出席2025年亞太經濟合作組織（APEC）行政總裁峰會時舉起拳頭。（Reuters）

他說，特朗普的行動引發兩個重要問題，即其他國家會否效仿，以及各國會否下調自身的國家自主貢獻目標（NDC，Nationally determined contributions）。「儘管目前沒有國家退出《巴黎協定》，但許多國家遲遲未更新或提交NDC，這是真正的問題所在。」

NDC是《巴黎協定》的核心機制，各國承諾每五年通報國家的減排目標，但今年的呈報進度異常緩慢。

根據國際研究機構「氣候行動追蹤」（Climate Action Tracker）記錄，截至10月底，仍有約131個國家尚未提交2035年的減排目標，包括向來積極倡導減排的歐盟。

歐盟此前設定目標，到2035年將溫室氣體排放量減少66.25%至72.5%，到2040年減少90%。不過，一些成員國擔心目標過於激進會削弱製造業競爭力，加重經濟壓力，因此經過數月談判，仍未有結果。

亞洲協會政策研究所中國氣候中心主任李碩接受《聯合早報》訪問時說，特朗普的總統任期還有三年多，加上歐洲政治普遍右傾，這將持續衝擊全球氣候行動，可能拖慢減排進程。

積極倡導綠化和減排 中國展露領導者姿態

反觀全球排放量最大的中國，在9月首次承諾減排，計劃到2035年的溫室氣體排放量較峰值減少7%至10%。

2025年9月24日，國家主席習近平在聯合國氣候變化峰會（Climate Summit 2025）發表視像致辭。（央視網站）

儘管歐盟批評中國提交的NDC力度不足，但李碩說：「中國設定的減排目標延續一貫較為保守的作風，以確保目標能夠實現，但最終很可能會超額完成。」

在美國缺席、歐盟行動滯後的情況下，積極推動綠化減排的中國，在全球氣候行動中展露出領導者的姿態。

彭博新能源財經（BloombergNEF）統計，今年上半年，中國在清潔能源領域的投入高達1690億美元（約1.3萬億港元），成為全球清潔能源投資最大市場，佔全球融資總額44%。

倫敦獨立能源智庫Ember也指出，中國供應了全球80%的太陽能板、60%的風力渦輪機和75%的電動車。

李碩指出，中國在清潔能源領域的發展帶動了綠色金融，而這個氣候和經濟議程的結合，在中國是非常強勁，且有韌性的，促使中國在全球氣候事務中的影響力持續增強。

他說：「這樣的結合，我們在歐洲沒有看到，在美國沒有看到，在世界大部分國家都沒有看到。很多國家沒有經濟的推手，氣候的問題最後變成了政治問題，甚至最極端的，在美國是一個文化問題。」

特朗普退出氣候行動，削弱了美國相關領域的發展動力。國際氣候科學與政策研究機構Climate Analytics總裁哈爾（Bill Hare）向《聯合早報》指出，除了在未來關鍵清潔技術領域丟失競爭優勢，美國的更大損失是將全球氣候治理的領導地位拱手讓給中國。

中美兩國的前任氣候特使解振華與克里（John Kerry），於2021年至2024年任內，力抗中美競爭加劇的大趨勢，攜手推進全球氣候談判，傳為佳話。

但中美如今在應對氣候挑戰的道路上分道揚鑣，也不再有類似的解振華與克里之間的默契，來團結兩個大國，即將召開的COP30要超越地緣政治分歧、凝聚全球共識，恐怕將愈發困難。

《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）2023年12月13日舉行期間，美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）與中國氣候變化事務特使解振華一同出席記者會並握手。（Reuters）

美聯邦政府多方阻撓 各州市自建氣候防線

特朗普政府10月叫停數百個清潔能源項目並削減近80億美元氣候資金，但全美近半數的州逆勢推進清潔能源發展，與聯邦政府展開拉鋸戰。

特朗普4月簽署行政命令，明確指示司法部識別並干預各州可能越權干涉國家能源戰略的法律與政策。

他抨擊紐約州與佛蒙特州推出的《氣候超級基金法案》是對傳統能源企業的「敲詐」。這項法案旨在對石化企業過去的排放徵收數十億美元罰款。

然而，美國各州並未因此止步。自美國第一次「退群」時便成立、由24名州長組成的跨黨派美國氣候聯盟（U.S. Climate Alliance），在地方和城市層面持續推進氣候行動。

其中，紐約州今年9月啟動10億美元（約78億港元）的可持續未來計劃。州長霍楚爾（Kathy Hochul）當時說：「任何試圖阻撓我們的努力，只會強化我們的決心，讓我們更加團結。」

圖為2024年8月19日，美國紐約州州長霍楚爾(Kathy Hochul)出席民主黨全國代表大會(DNC)，在台上揮手致意。（Reuters）

聯盟成員在2023年實現淨排放量下降24%，減排速度快於美國其他地區。未加入聯盟的州和地區同年的淨排放量僅下降16%。聯盟成員在清潔能源就業、降低空氣污染和災前規劃等方面也領先全國。

德克薩斯州奧斯汀市市長沃森（Kirk Watson）日前接受湯森路透基金會訪問時說：「真正能推動改變的是次國家層面的行動和外交努力。我們正在證明，在聯邦政府應對氣候變化不足的情況下，城市仍可以發展、繁榮和減排。」

美國官員很可能缺席來臨的COP30，但沃森和其他美國市長已決定前往參加，重申地方政府在氣候行動上的努力。

今年的氣候變化大會將於下周在里約熱內盧先舉辦地方領導人峰會，並新設「COP30城市與區域中心」，為各國的地方領導人提供交流與合作平台。

地方政府推動氣候行動成效有限

不過，美國氣候聯盟希望讓地方政府掌握方向盤，引領美國重回低碳正軌的宏願，不被看好。

帕倫托指出，少了聯邦的資金與支持，美國地方政府在氣候行動上必然受限。譬如各州不能在州界之外立法，也不能對州際貿易施加過多影響。

李碩也以火車比喻說，《巴黎協定》鋪好了全球氣候行動軌道，但在美國的「氣候列車」上，雖有部分氣候友好人士努力推動前行，火車頭卻早已調轉方向，向後倒退。

特朗普政府打壓氣候行動 美企紛紛轉向「綠色沉默」

特朗普政府的反氣候行動是赤裸的，包括直接威脅，稱會對付推進這方面工作的公司。許多企業因此走上「綠色沉默」之路，低調地推進可持續項目，參與綠色金融。

特朗普政府也在官網上刪除了與氣候變化相關的內容和數據，直接禁止公務員使用「排放」「氣候變化」「脫碳」等字眼。

特朗普政府甚至揚言，要對推行環境、社會與公司治理（Environmental, Social and Governance，簡稱ESG）政策的律所和銀行發起調查或訴訟，加大對服務可持續發展領域的金融和法律機構的打壓。

圖為2025年10月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國白宮主持午餐會並發表講話。（Reuters）

這促使許多投資者撤出美國的可持續基金。投資研究機構晨星（Morningstar）的數據顯示，今年第二季度，從這些基金撤出的金額達到57億美元（約443億港元）。

為了避免被針對，許多公司「上有政策下有對策」。世界大型企業聯合會（The Conference Board）今年5月的調查顯示，80%受訪企業正在調整策略，其中52%重新包裝了公司的可持續政策，包括不再使用「ESG」一詞。

盧耀群說，美國企業正面臨經濟風險與政治壓力的雙重夾擊。「一些企業轉而使用自然、生物多樣性和韌性等新的替代概念，這些詞彙目前還沒有被政治化。」

雖然全球最大的銀行業氣候聯盟「淨零銀行業聯盟」已被迫停運，大部分銀行也還在支持可持續項目。盧耀群說：「目前出現一個稱為綠色沉默（Green Hushing）的新現象，意思是企業不再高調談論氣候或可持續議題，但仍默默落實相關計劃。」

全球可持續投資勢頭強勁

「這種低調行事的趨勢，在美國企業中越來越普遍。值得慶幸的是，全球的可持續金融依然保持強勁勢頭。」

據彭博新能源經濟，全球去年對清潔能源的投資超過2.1萬億美元，是化石燃料投資的兩倍。智庫Ember的報告也顯示，今年上半年，全球風能和太陽能發電量首次超過煤炭，標誌着清潔能源發展迎來重要轉折。

氣候政策倡議組織（Climate Policy Initiative）高級項目總監通科諾吉（Bella Tonkonogy）受訪時說，去年全球新發電量中約90%來自可再生能源，且相關技術成本不斷下降，使可再生能源比化石燃料更具成本競爭力。「無論政治局勢如何變化，清潔技術投資正快速增長。」

2024年11月22日，阿塞拜疆巴庫，在聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）於奧林匹克體育場舉辦的COP29大會的最後一天，一位與會者走過「COP30巴西見」的標語。第30屆聯合國氣候變化綱要公約大會（COP30）將於2025年11月11日至22日在巴西舉行。（Getty）

投資銀行傑富瑞（Jefferies）董事經理兼可持續發展與轉型主管沙阿（Aniket Shah）也對未來的低碳市場保持樂觀。他告訴《聯合早報》：「不必太擔心具體國家的政策變動，關鍵在於掌握全球發展方向，而氣候與能源轉型已成為重要趨勢。」

盧耀群說，未來氣候行動的領導者可能不再是政府，而是企業。「像微軟和谷歌等大型科技公司就繼續在可持續領域發揮帶頭作用，從而推動氣候行動。」

政治的風向瞬息萬變，但清潔能源轉型帶來的經濟效益正匯聚成一股不可忽視的力量。這股力量能否反向推動各國政府實踐氣候政策，值得期待。

本文獲《聯合早報》授權轉載

