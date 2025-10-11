聯合國海事組織擬表決「淨零排放框架」 美國威脅制裁支持提案國
撰文：張涵語
出版：更新：
美國10月10日威脅，將對支持一項由聯合國機構提出、旨在減少海運溫室氣體排放計劃的國家，包括採取簽證限制作為報復手段，並對「支持激進主義氣候政策」的官員實施制裁。
路透社報道，聯合國成員國定於下週就國際海事組織（IMO）的「淨零排放框架」提案進行投票，該提案旨在減少國際航運業的全球二氧化碳排放。國際航運業承擔全球約80%的貿易，其溫室氣體排放量佔全球總量的近3%。
在投資者應對氣候變遷的壓力下，大型貨櫃運輸公司普遍認為，全球監管框架對於加速脫碳進程至關重要。然而儘管如此，部分全球最大的油輪公司仍表示，他們對該提案「深感擔憂」。
美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、能源部長賴特（Chris Wright）和交通部長達菲（Sean Duffy）在一份聯合聲明中表示，「本屆政府明確拒絕國際海事組織的這項提案，並且不會容忍任何增加我國公民、能源供應商、航運公司及其客戶或遊客成本的行動。」
他們表示，「這項提案對全球經濟構成重大風險，不僅使美國人，還使所有國際海事組織成員國處於一種未經授權的全球稅收體系之下，該體系徵收具有懲罰性且具累退性的財務懲罰，」
而國際海事組織提案的支持者表示，如果沒有全球監管，航運業將面臨監管不力和成本上升的局面，而無法有效遏制導致氣候變暖的溫室氣體排放。
