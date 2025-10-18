聯合國擬議預算大幅削減15%　古特雷斯示警「破產危機」｜有片

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）10月17日提交聯合國2026年度擬議方案預算時警告，如果會員國不能按時全額繳納會費，聯合國將面臨一場「破產危機」。最新的擬議預算較其最初提案減少近5億美元，比2025年核定預算下降15.1%。



據聯合國網站，修訂後的預算案金額達32.38億美元，新方案把原提案的逾1.38萬個崗位削減至不到1.16萬個，較2025年減少18.8%。

遭削減的崗位主要集中在大型部門和行政職能上，直接服務會員國的項目將優先得到保障，尤其是最不發達國家、內陸發展中國家、小島嶼發展中國家和非洲發展倡議相關項目。

2025年9月23日，美國紐約，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）準備於聯合國總部舉行的聯合國大會上發表講話。（Getty）

聯合國經常預算的資金源於會員國的強制會費分攤，主要用於維持秘書處的核心項目與運作。但會員國截至2024年年底，己拖欠會費高達7.6億美元；聯合國明年初還須向會員國退還3億美元的抵扣款。如果屆時會員國續拖欠會費，聯合國將被迫進一步削減開支。

古特雷斯警告稱，當前的危機不僅會影響明年，還可能波及2027年。他強調，這種情況意味着聯合國未來或將走向破產，要避免危機加劇，會員國須減少拖欠並暫停退還抵扣款。

截至目前，193個會員國中僅有136個全額繳納會費，包括美國、中國、俄羅斯等主要出資國尚未全額繳費。

中國駐聯合國代表團曾在回應時談到程序原因，指「因程序原因而拖延繳納會費，與最大繳款國長期不繳納巨額會費，在性質和影響上有根本的不同。」