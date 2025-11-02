AI歌手首登Billboard電台排行榜　已獲300萬美元唱片合約

由美國31歲詩人Telisha Jones所創作的人工智能（AI）歌手Xania Monet，在11月1日登上美國告示牌（Billboard）成人R&B電台榜單的第30名。這位AI歌手因新推出的歌曲《How Was I Supposed to Know》在社交平台爆紅，成為首位以足夠播放量而登上告示牌電台排行榜的AI藝術家。



綜合外媒報道，《How Was I Supposed to Know》最初在中國字節跳動旗下影音平台TikTok（抖音海外版）與其他社交平台上爆紅引發關注，隨後才因強大的影響力逐漸傳播到其他平台。

根據Luminate統計，《How Was I Supposed to Know》在10月17日至23日這一週的播放量較10月10日至16日增加28%。 而Mediabase的數據顯示，在參與統計的57家電台中，共有15家播放了這首歌。

Monet其實並非第一次引發公眾關注，這位AI歌手在今年夏天首次推出新歌以來，就已多次登上告示牌的排行榜，而僅在Instagram上，它就擁有近15萬追蹤者。

不過創造Monet的詩人Jones，才是這位AI歌手的真正靈魂，她在創作過程中通常先是自己撰寫歌詞，再通過AI作曲軟件Suno將歌曲製作完成，最後交由Monet來「演唱」。Jones也因自己的創作獲得唱片公司Hallwood Media的青睞，並獲得價值300萬美元的合約。

圖為美國告示牌2025年11月1日公布的本周成人R&B電台排行榜的榜單拼圖，左圖為榜單首頁，右圖為AI歌手Xania Monet的歌曲名列第30。（Billboard）

根據告示牌統計，在過去數月中，至少有6位AI或經由AI輔助的藝術家首次登上告示牌旗下的各種排行榜榜單。